Общество

Волгоградцы приняли участие в Зелёном Марафоне Сбера

Общество 05.06.2021 17:57
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05.06.2021 17:57


Сегодня в Волгограде состоялся традиционный Зелёный Марафон. В 2021 году он прошёл при поддержке Фонда «Вклад в будущее» и платформы СберВместе во Всемирный день окружающей среды и был посвящен теме экологии. В этом году мероприятие собрало более 3 тысяч человек.
Участники Зелёного Марафона могли принять участие в забеге на 4,2 км. Также были организованы детский забег на 420 м и соревнования по скандинавской ходьбе. Наиболее популярной дистанцией стала 4,2 км, её преодолели около 3 тысяч участников.
Помимо спортивной программы для гостей мероприятия были организованы различные активности.  В специальном экологическом лектории все пришедшие на праздник могли послушать лекции об экологии и ответственном потреблении. Юные волгоградские спортсмены   и артисты творческих коллективов показали свое умения со сцены, фитнес тренеры провели зажигательную разминку перед стартами. 

Также в рамках Зелёного Марафона все желающие смогли внести свой вклад в сохранение природы и принять участие в благотворительной акции Сбера совместно фондом «Вклад в будущее» в рамках программы «Южный лесной пояс России», которая борется с опустыниванием южных территорий страны. Цель программы на 2021 год — высадить 500 000 деревьев на территории 150 гектаров в разных регионах России. К 5 июня в преддверии 180-летия Сбера его сотрудники и волонтёры Движения «ЭКА» уже высадили 180 000 саженцев сосны, дубы, клёна и других деревьев в 8 регионах России.

На торжественном открытии Зелёного Марафона присутствовали управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин, председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов, известные волгоградские спортсмены - олимпийские чемпионы Лариса Ильченко и Алексей Петров.
 «В Волгограде Зелёный Марафон проходит уже в девятый раз. Этот проект уже стал доброй традицией Сбербанка, он нацелен на развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни. Радует, что с каждым разом участников мероприятия становится все больше, и наш проект находит такой отклик и поддержку среди жителей региона. Зелёный марафон Сбера в этом году стал площадкой, которая объединила спортивные, социальные и экологические инициативы жителей Волгоградской области», - отметил Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка. 
«Для нас, как для представителей физкультурно-спортивной отрасли региона, такие мероприятия всегда важны – и чем их больше, тем лучше. Такие проекты всегда стоит поддерживать, развивать, популяризировать и принимать в них участие. Это настоящая массовость, пропаганда здорового образа жизни и просто отличный пример проведения активного досуга для всех наших жителей. Так что, считаю, организаторы вносят свой достойный вклад в выполнение государственной задачи по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории нашего региона», - отметил Александр Глинянов, председатель областного Комитета физической культуры и спорта заслуженный тренер России
Впервые в Зелёном Марафоне на протяжении всего дня, 5 июня, любой житель России мог принять участие в забеге, независимо от места проживания, в приложении «Зелёный Марафон». 
Фото пресс-службы Сбербанка в Волгограде

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