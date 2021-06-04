Цифровой глаз: «Ростелеком» установил систему видеонаблюдения сельскохозяйственному предприятию Волгоградской области
Телеком 04.06.2021 10:53 Новости компаний
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04.06.2021 10:53 Новости компаний
«Ростелеком» развернул и настроил систему видеонаблюдения для сельскохозяйственного предприятия АО «им. Кирова» в Старополтавском районе Волгоградской области, сообщила ИА «Высота102» пресс-служба компании. Сотрудники технического блока компании установили восемь видеокамер в мастерских предприятия и подключили их облачному сервису «Видеонаблюдение для бизнеса». Цифровое решение будет применяться для учета рабочего времени, контроля за дисциплиной работников и сохранностью имущества.
«Наше предприятие – одно из стабильных, развивающихся хозяйств региона, и мы стремимся идти в ногу со временем. Организовав видеонаблюдение, держим под контролем наши наиболее “горячие” точки. Эффект уже почувствовали: мы всегда в курсе, как идет работа и как соблюдаются трудовые требования. Сейчас со специалистами “Ростелекома” обсуждаем проект по установке дополнительных камер по всей территории», – рассказал Геннадий Побоков, директор АО «им. Кирова».
Трансляция с видеокамер доступна к просмотру на любом устройстве в режиме реального времени. При необходимости возможен просмотр записей за 30 дней – они хранятся на защищенном облачном сервере «Ростелекома».
«Бизнес-клиентам мы предлагаем современные цифровые услуги, учитываем их особенности и потребности. Облачная услуга “Видеонаблюдение” с необходимыми для клиента настройками помогает администрации предприятий контролировать трудовую дисциплину, неприкосновенность имущества. В случае происшествий – мгновенно получать извещение о случившемся», – подчеркнул Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» – облачное решение «Ростелекома», которое подключается без затрат на сетевую инфраструктуру и легко настраивается под конкретные задачи клиента. Доступ к камерам видеонаблюдения возможен из любой точки, где есть интернет от любого провайдера. В Волгоградской области этим сервисом от национального цифрового провайдера пользуются около 200 предприятий и учреждений.
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.
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