Цифровой глаз: «Ростелеком» установил систему видеонаблюдения сельскохозяйственному предприятию Волгоградской области

«Ростелеком» развернул и настроил систему видеонаблюдения для сельскохозяйственного предприятия АО «им. Кирова» в Старополтавском районе Волгоградской области, сообщила ИА « Высота102 » пресс-служба компании . Сотрудники технического блока компании установили восемь видеокамер в мастерских предприятия и подключили их облачному сервису «Видеонаблюдение для бизнеса». Цифровое решение будет применяться для учета рабочего времени, контроля за дисциплиной работников и сохранностью имущества.

«Наше предприятие – одно из стабильных, развивающихся хозяйств региона, и мы стремимся идти в ногу со временем. Организовав видеонаблюдение, держим под контролем наши наиболее “горячие” точки. Эффект уже почувствовали: мы всегда в курсе, как идет работа и как соблюдаются трудовые требования. Сейчас со специалистами “Ростелекома” обсуждаем проект по установке дополнительных камер по всей территории», – рассказал Геннадий Побоков, директор АО «им. Кирова».

Трансляция с видеокамер доступна к просмотру на любом устройстве в режиме реального времени. При необходимости возможен просмотр записей за 30 дней – они хранятся на защищенном облачном сервере «Ростелекома».

«Бизнес-клиентам мы предлагаем современные цифровые услуги, учитываем их особенности и потребности. Облачная услуга “Видеонаблюдение” с необходимыми для клиента настройками помогает администрации предприятий контролировать трудовую дисциплину, неприкосновенность имущества. В случае происшествий – мгновенно получать извещение о случившемся», – подчеркнул Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».