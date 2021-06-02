В Волгоградской области «рухнули» цены на яйца

Общество 02.06.2021 13:12
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02.06.2021 13:12
В Волгоградской области за минувшую неделю яйца подешевели почти на 10%. Как сообщили ИА «Высота 102», стоимость десятка яиц составляет сейчас 73,43 рубля. Ранее цены на этот продукт росли на протяжении нескольких месяцев. Также вновь подорожали овощи – капуста на 2,17% (19,80 рублей за кг), морковь – почти на 3% (47,60 рублей за кг). Зато огурцы стали еще дешевле – снижение составило около 7% (105,1 рубля за кг). Незначительно подорожали сметана, творог, масло растительное и масло сливочное. А цены на сахар не изменились.
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