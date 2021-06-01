В Волгоградской области прекратили продажу спиртного

Так, волонтёры и активисты молодёжных объединений для малышей, проходящих лечение в городской клинической больнице скорой медицинской помощи №25, проведут мастер-классы. Праздник с аниматорами, шоу мыльных пузырей, аквагримм, площадки с животными и фотозонами объединят ребят из Светлого Яра. В Михайловке добровольцы организуют квест "Ура! Каникулы!" и проведут благотворительную акцию "Стань волшебником". Во Фролово пройдут гонки на самокатах, танцевальный флешмоб, цирковая программа, показательные выступления по дзюдо и боксу, детское пенное шоу. В Николаевске для малышей будет организована выставка домашних животных, а в Калаче-на-Дону состоится концерт юных артистов филармонии. В станице Алексеевской пройдет конкурс на самую оригинально украшенную коляску. А в Волгограде

посетители до 18 лет смогут бесплатно увидеть экспозицию интерактивного парка "Россия - моя история".