В Волгоградской области прекратили продажу спиртного

Общество 01.06.2021 08:50
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01.06.2021 08:50
Сегодня в Волгоградской области спиртное вновь оказалось под запретом. Как сообщает ИА «Высота 102», это связано с празднованием Дня защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня. Напомним, алкоголь на территории Волгоградской области запрещено продавать также в День молодежи, в День знаний, во время последних звонков.
Сегодня в рамках празднования Дня защиты детей в районах области пройдут многочисленные мероприятия. Так, волонтёры и активисты молодёжных объединений для малышей, проходящих лечение в городской клинической больнице скорой медицинской помощи №25, проведут мастер-классы. Праздник с аниматорами, шоу мыльных пузырей, аквагримм, площадки с животными и фотозонами объединят ребят из Светлого Яра. В Михайловке добровольцы организуют квест "Ура! Каникулы!" и проведут благотворительную акцию "Стань волшебником". Во Фролово пройдут гонки на самокатах, танцевальный флешмоб, цирковая программа, показательные выступления по дзюдо и боксу, детское пенное шоу. В Николаевске для малышей будет организована выставка домашних животных, а в Калаче-на-Дону состоится концерт юных артистов филармонии. В станице Алексеевской пройдет конкурс на самую оригинально украшенную коляску. А в Волгограде посетители до 18 лет смогут бесплатно увидеть экспозицию интерактивного парка "Россия - моя история".
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