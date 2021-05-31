



Еще восемь жителей Волгоградской области скончались от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, среди новых жертв пандемии – двое мужчин в расцвете лет. 37-летний волгоградец обратился за медицинской помощью спустя неделю после появления первых признаков недомогания – все это время он пытался лечиться самостоятельно. Умер волгоградец в волгоградском госпитале ветеранов войн. Не спасли врачи и 45-летнего жителя Михайловского района. Он скончался в центральной районной больнице. Коронавирус унес и жизни 77-летнего и 80-летней волгоградцев, 88-летнего и 82-летнего жителей Камышина, 72-летнего пенсионера из Чернышковского района и 66-летней женщины из Урюпинского района. Всего в регионе уже 1312 человек скончались от коварной инфекции.

При этом за минувшие сутки еще 90 человек заразились коронавирусом. Больше всего новых случаев выявлено в Волгограде – 42, в Волжском – 23. Также заболевшие зарегистрированы еще в девяти районах области.



