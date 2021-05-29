Коронавирус унес жизни семерых жителей Волгоградской области





Статистика заражения COVID-19 в Волгоградской области остается неутешительной: за прошедшие сутки вирусом заразились еще 90 человек, умерли семь жителей региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперштаб Волгоградской области, инфекция унесла жизни пожилых граждан в возрасте от 60 до 82 лет.

Шестеро из них обратились за медицинской помощью лишь на 3-4 сутки после первых симптомов заболевания. Одна из умерших, 81-летняя волгоградка, была госпитализирована с инсультом – в ходе обследования медики диагностировали у нее коронавирус с двухсторонней пневмонией. Несмотря на усилия врачей больницы №4, женщина скончалась.