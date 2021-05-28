







Наркоторговца задержали в собственном доме в хуторе Вихляевский 1 октября 2020 года. При обыске оперативники нашли 40 килограмм марихуаны, расфасованной в пакеты для дальнейшей продажи. Вину свою хуторянин не признал, более того, заявил следствию, что собранной марихуаной он собирался кормить домашних кур.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Помимо этого по ходатайству прокурора в адрес главы Деминского сельского поселения вынесено частное постановление из-за зарослей дикорастущей конопли на территории муниципального образования.

Новоаннинский районный суд приговорил 43-летнего местного жителя к 12-ти годам лишения свободы за покушение на сбыт 40 килограммов марихуаны. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режиме.