Общество

В Волгоградской области изменивший цвет новый фонтан испортил настроение жителям

Общество 25.05.2021 12:59
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25.05.2021 12:59


Жители городского поселения Новоаннинский Волгоградской области с изумлением наблюдают за печальными изменениями в облике недавно установленного фонтана. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, когда на территории ТОС «Перевозинский» появился этот фонтан, выглядел он белоснежным. Однако через две недели эксплуатации он вдруг потемнел местами. "Только обрадовались, что у нас появилась такая красота - и вот тебе", - сожалеют жители. 
В администрации городского поселения также решили выяснить, что стало причиной появления темного налета. Как сообщил ИА «Высота 102» глава городского поселения Новоаннинский Сергей Егоров, оказалось, что это произошло из-за перенасыщенности воды, которая используется для эксплуатации фонтана, магнием. «Вода идет не из питьевого водопровода, а из скважины, при изучении состава которой и были обнаружены такие особенности ресурса. Теперь будем думать, как исправить эту ситуацию. Самый дешевый способ – использовать перманганат калия для изменения состава. Но тогда вода стала бы розовой. Рассматриваются такие варианты, как применение озонирования  или хлорирования идущей из скважины воды, чтобы фонтан больше не темнел», - пояснил Сергей Геннадьевич. 
Он также заметил, что фонтан был построен на деньги ТОС «Перевозинский», а устанавливала его местная коммунальная служба. Глава городского поселения признал, что фонтаны имеют обыкновение менять цвет при эксплуатации, но с городским объектом благоустройства все произошло слишком стремительно. 
Фото группы ВК Новоаннинский сегодня. 

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