Общество

Все по-трезвому: в волгоградском парке прошла пенная вечеринка

Общество 22.05.2021 18:56
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22.05.2021 18:56




В волгоградском парке сегодня завлекали гуляющих по городу школьников студенты городских вузов. Как сообщает ИА «Высота 102», студенты приготовили свои площадки для выступлений, а некоторые команды обозначили свое присутствие флагами с названием родного вуза – видимо, для тех выпускников, которые еще не определились с выбором профессии. 

Изюминкой вечера стали «выстрелы» из пушки, из которой вылетала пена. Напомним, сегодня в Волгоградской области действует сухой закон в связи с последними звонками в школах. 



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