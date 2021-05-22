Все по-трезвому: в волгоградском парке прошла пенная вечеринка











В волгоградском парке сегодня завлекали гуляющих по городу школьников студенты городских вузов. Как сообщает ИА «Высота 102», студенты приготовили свои площадки для выступлений, а некоторые команды обозначили свое присутствие флагами с названием родного вуза – видимо, для тех выпускников, которые еще не определились с выбором профессии.





Изюминкой вечера стали «выстрелы» из пушки, из которой вылетала пена. Напомним, сегодня в Волгоградской области действует сухой закон в связи с последними звонками в школах.











