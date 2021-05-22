Волгоградец разбил банкомат электросамокатом и попал на видео











20-летний ранее судимый за кражу волгоградец задержан за взлом банкомата. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 20 мая 2021 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что с 23-30 час. по 23-35 час. неизвестный проник в тамбур офиса банка, расположенного по ул. Бульвар 30 лет Победы, разбил электросамокатом банкомат и похитил ящик с микросхемами, после чего скрылся. Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска совместно с полицейскими патрульно-постовой службы управления МВД России по г. Волгограду и ЧОП.

Подозреваемый сознался в содеянном. По его словам, будучи в нетрезвом состоянии, он взял брошенный на улице электросамокат и, войдя в тамбур банка, разбил им терминал. Однако вместо денег ему удалось похитить лишь ящик с микросхемами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании подозреваемому меры пресечения.

Видео пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.