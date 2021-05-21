



Быковский районный суд приговорил 60-летнего местного жителя Сергея Ильина к 1 году 2 месяцам колонии общего режима за повторное вождение в нетрезвом виде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, рецидивист лишен управления транспортными средствами на три года.

Пьяным за руль Сергей Ильин сел на Рождество, чтобы отправиться в поселок Приморск Быковского района. По дороге его остановили полицейские и во время проверки выяснили, что водитель уже неоднократно был судим за пьяную езду. В связи с этим прокуратура настаивала на назначении реального срока наказания, с чем суд согласился.