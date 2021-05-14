Волгоградское УФАС нашло новые «странности» в отношениях «Метроэлектротранса» и арендодателя





В Волгоградском УФАС началось рассмотрение дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства МУП «Метроэлектротранс». Как сообщила ИА «Высота 102» врио руководителя ведомства Ольга Ячменева, уже после первого заседания стало понятно, что не только дополнительное соглашение, но и сам договор аренды были заключены не на условиях аукционной документации. «Предприниматель Эктова, фактически пользуясь муниципальным имуществом, возводя на этой территории торговые павильоны, более 3 месяцев не платила ни копейки в бюджет. Более того, вызывает массу вопросов и факт потребления электроэнергии, необходимой для возведения павильонов. Представители МУПа так и не смогли ответить, за чей счет был сей «банкет». Учитывая, что в СМИ постоянно появляется информация о бедственном положении "Метроэлектротранса", непонятна такая щедрость его должностных лиц при том, что арендная плата за месяц составляет 65 520 рублей», - прокомментировала Ольга Ячменева итоги первого заседания.

Напомним, ранее по материалам прокуратуры Волгограда УФАС России возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения МУП «Метроэлектротранс» г. Волгограда статьи 17.1 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ по факту заключения в феврале 2021 года дополнительного соглашения, изменяющего существенные условия договора аренды части помещения на ст. Профсоюзная. В ходе заседания комиссией УФАС выявлено, что и сам договор аренды, заключенный с ИП Эктовой Э.С. 5 ноября 2020 года, не соответствовал проекту договора, содержащемуся в аукционной документации.

Так, и документация, и проект договора предусматривали, что имущество передается в течении 30 дней с момента подписания договора (т.е. до 05.12.2020). Однако в заключенном договоре предусмотрено уже 60 дней на передачу имущества. Фактически же оно было передано только 09.02.2021, т.е. по истечении 90 дней с момента подписания договора. И лишь с этого момента начался срок действия договора и оплата арендной платы, что также не соответствует аукционной документации. При этом в течении этих 3-х месяцев будущий арендатор возводил торговые павильоны, не оплачивая арендной платы.

Комиссия УФАС запросила пояснения и подтверждающие документы. Следующее заседание назначено на 27 мая.