В Волжском соседи спасли пенсионерку от истощения

Общество 14.05.2021 10:13
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14.05.2021 10:13
Жители многоквартирного дома в Волжском, проявив неравнодушие и милосердие, спасли истощенную и умиравшую соседку. Об этой трогательной истории ИА «Высота 102» рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области.
82-летняя Нина Михайловна Б. проживала вдвоем с мужем-инвалидом, который скончался в начале текущего года. Имея ряд серьезных заболеваний, в том числе патологию органов слуха и речи, женщина практически лишилась возможности к самообслуживанию. Соседи, обнаружив её в беспомощном и истощенном состоянии, некоторое время оказывали ей посильную помощь, одновременно предпринимая попытки найти родственников или знакомых пенсионерки. С учетом ухудшения её состояния здоровья жители вызвали карету «Скорой помощи». Однако медицинские работники, осмотрев больную, не нашли оснований для госпитализации. Обеспечить всю необходимую пожилой женщине помощь волжане попросили волгоградского уполномоченного по правам человека.
В результате последующих оперативно предпринятых действий представителями комитета социальной защиты населения Волгоградской области и медицинских работников Нина Михайловна была госпитализирована в ГБУЗ «ГКБ № 1 им. С.З. Фишера», где до настоящего времени получает необходимое лечение. По окончании лечения и последующего комиссионного заключения пожилой человек будет размещен в одном из профильных социальных учреждений. Уполномоченный по правам человека Волгоградской области Валерий Ростовщиков поблагодарил соседей пожилой женщины за доброту и сострадание к судьбе ближнего.
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