Общество

"Разбор полетов": родители и организаторы питания обсудили итоги мониторингов в школьных столовых

Общество 12.05.2021 16:17
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12.05.2021 16:17


“Профессионалы социального питания” вместе с родителями провели рабочую группу по итогам проверок школьных завтраков и обедов в пяти районах Волгограда. В марте и апреле инициативные группы родителей побывали в школьных столовых, чтобы оценить, как и чем кормят учеников. Проблемы и задачи обсудили вместе с организаторами питания, поварами и технологами. 
Какие блюда входят в меню и как его менять? Как организовано питание? Почему в столовых нет вилок? Кто решает как будет выглядеть блюдо в тарелке ребенка? В течение двух месяцев активные родители изучали вопрос, что называется, изнутри - оценивали, осматривали и пробовали на вкус то, что получают ученики волгоградских школ на завтраки и обеды. После каждого посещения столовой составлялся акт с замечаниями и предложениями. Часть из них была отработана незамедлительно. 
Например, в некоторых образовательных учреждениях было решено дополнительно разместить информацию с номерами телефонов активных родителей, готовых в любой момент прийти в школьную столовую с инспекцией, а также ответственных по питанию и членов бракеражной комиссии. Такая информация теперь в доступе. 
Ученики и родители отдельных школ высказались за изменения в подаче блюд - и этот момент с организатором питания был проработан. Но осталось много вопросов по рецептуре. Так, больше всего нареканий у детей и родителей по-прежнему вызывают рыбные котлеты. Дети из семей, где рыба не используется в рационе, наотрез отказываются даже пробовать этот продукт. 
Как пояснила заместитель руководителя “Профессионалы социального питания” Алла Порхун, школьное меню утверждается Роспотребнадзором и организатор питания обязан исполнить заключенный с ним контракт. Жалобы на не любимый детьми продукт в контрольное ведомство передавалось не раз, однако пока никаких решений не принято - рыба должна быть в детском рационе, ведь она содержит незаменимые вещества. А вот в каком виде ее подавать - это вопрос для размышления и дальнейшей проработки. В течение летних месяцев школьное меню будет обсуждаться и, возможно, меняться.
Участники совещания затронули множество вопросов, выслушали и родителей, и экспертов. Пришли к главному выводу, что делать нужно сообща. 
“Вы начали хорошее дело, но вы слишком быстро хотите результата. Посмотрите, из нескольких тысяч родителей, у нас с вами здесь сидит 10-15 неравнодушных. Я - это тот человек, к которому в Общественной палате все приходят с жалобами. Но когда я говорю: поехали в школу, желающих не находится. И получается - недовольные кричат, довольные молчат. А ведь это очень большая совместная работа. И операторов, и родителей, и учителей. У детей очень маленький социальный опыт и им нужно помогать разбираться. Это наша с вами общая задача”, - отметила председатель комиссии Общественной палаты Волгоградской области Елена Никитина. 
“Действительно, в школьном питании очень много вопросов, которые требуют нашего с вами внимания. И поэтому мы призываем всех к совместной работе. У нас общая цель - чтобы наши дети были вкусно и правильно накормлены”, - подчеркнула Алла Порхун.
Напоминаем, что к группам родительского контроля можно присоединиться, заявив о своем желании в администрацию школы или позвонив нам по номеру: 89093773043 
 

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