На Мамаевом кургане в Волгограде почтили память героев Великой Отечественной войны





Сегодня утром на Мамаевом кургане губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители правоохранительных и силовых ведомств, чиновники, депутаты, сенаторы, общественники и представители духовенства почтили память героев Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота 102», по традиции они возложили букеты и венки к Вечному огню в Пантеоне славы, могиле маршала Василия Чуйкова и малой братской могиле.

В торжественной церемонии также приняли участие воспитанники детско-юношеского движения «Юнармия» и посетители Мамаева кургана – в 8.30 на территории мемориала было многолюдно, с гидами пришли первые экскурсионные группы. В храме Всех Святых этим утром состоялся молебен в ознаменование Дня Победы – в службе принял участие и глава региона.

Сегодня в Волгограде пройдут десятки праздничных мероприятий. В эти минуты на площади Павших борцов начался парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Запланированы авто-мотопробег участников технических клубов, выступления творческих коллективов в восстановленном сквере имени Пушкина, военно-историческая реконструкция «Тот цветущий и поющий яркий май». На Центральной набережной Волгограда состоится гала-концерт финалистов всероссийского конкурса–фестиваля «Дети Мира и Дети Войны».

Вечером на Мамаевом кургане пройдет концерт «Бессмертные песни Великой страны» с участием академического ансамбля песни и пляски Росгвардии и российского певца и композитора Александра Когана. Сразу после концерта, в 21.45 начнется показ мультимедийной видеоинсталляции «Свет Великой Победы», которая завершится салютом и фейерверком на Мамаевом Кургане. Повторная демонстрация состоится в 23.00. Напомним, сегодня утром власти приняли решение ограничить доступ на территорию мемориала с 18.00 из-за наплыва посетителей накануне, 8 мая. Увидеть «Свет Великой Победы» минувшим вечером пришли порядка 50 тысяч человек – в условиях такой заполненности люди не могли соблюдать необходимую социальную дистанцию.