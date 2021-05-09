На Мамаевом кургане в Волгограде почтили память героев Великой Отечественной войны

Общество 09.05.2021 10:21
0
09.05.2021 10:21
Сегодня утром на Мамаевом кургане губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители правоохранительных и силовых ведомств, чиновники, депутаты, сенаторы, общественники и представители духовенства почтили память героев Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота 102», по традиции они возложили букеты и венки к Вечному огню в Пантеоне славы, могиле маршала Василия Чуйкова и малой братской могиле.
В торжественной церемонии также приняли участие воспитанники детско-юношеского движения «Юнармия» и посетители Мамаева кургана – в 8.30 на территории мемориала было многолюдно, с гидами пришли первые экскурсионные группы. В храме Всех Святых этим утром состоялся молебен в ознаменование Дня Победы – в службе принял участие и глава региона.
Сегодня в Волгограде пройдут десятки праздничных мероприятий. В эти минуты на площади Павших борцов начался парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Запланированы авто-мотопробег участников технических клубов, выступления творческих коллективов в восстановленном сквере имени Пушкина, военно-историческая реконструкция «Тот цветущий и поющий яркий май». На Центральной набережной Волгограда состоится гала-концерт финалистов всероссийского конкурса–фестиваля «Дети Мира и Дети Войны».
Вечером на Мамаевом кургане пройдет концерт «Бессмертные песни Великой страны» с участием академического ансамбля песни и пляски Росгвардии и российского певца и композитора Александра Когана. Сразу после концерта, в 21.45 начнется показ мультимедийной видеоинсталляции «Свет Великой Победы», которая завершится салютом и фейерверком на Мамаевом Кургане. Повторная демонстрация состоится в 23.00. Напомним, сегодня утром власти приняли решение ограничить доступ на территорию мемориала с 18.00 из-за наплыва посетителей накануне, 8 мая. Увидеть «Свет Великой Победы» минувшим вечером пришли порядка 50 тысяч человек – в условиях такой заполненности люди не могли соблюдать необходимую социальную дистанцию.
Реклама
Колонна ретротехники совершит 15-километровый пробег по Волгограду09.05.2021 11:52
Общество 09.05.2021 11:52
Летчик-ас в небе Сталинграда: семья волгоградцев – о своих героических дедах и отцах09.05.2021 10:44
Общество 09.05.2021 10:44
Из-за наплыва посетителей власти ограничили проход на Мамаев курган в Волгограде09.05.2021 09:23
Общество 09.05.2021 09:23
В Волгоградской области продолжают хоронить умерших от коронавируса08.05.2021 14:59
Общество 08.05.2021 14:59
Налоговики высадили в Волгограде аллею в честь воинов-победителей08.05.2021 13:22
Общество 08.05.2021 13:22
В Волгограде из-за работ на ЛОС сужено движение на рокадной дороге08.05.2021 13:00
Общество 08.05.2021 13:00
На ж/д вокзал Волгоград-1 прибыл ретропоезд08.05.2021 11:45
Общество 08.05.2021 11:45
После Дня победы на Волгоградскую область обрушится ураган08.05.2021 10:32
Общество 08.05.2021 10:32
В Волгоградской области за три месяца умерли более 10 тысяч человек08.05.2021 08:59
Общество 08.05.2021 08:59
Волгоградская область примет международный фестиваль архитекторов «Эко-берег»07.05.2021 19:51
Общество 07.05.2021 19:51
Губернатор Волгоградской области отчитался о своих доходах и недвижимости07.05.2021 18:15
Общество 07.05.2021 18:15
#Говорят ветераны: «Ростелеком» и Юга.ру запустили проект с воспоминаниями участников Великой Отечественной войны07.05.2021 18:07
Общество 07.05.2021 18:07
На Мамаевом кургане в Волгограде завершается подготовка к акции «Свет Великой Победы»07.05.2021 15:14
Общество 07.05.2021 15:14
Карпы, раки и черепахи поселились на Центральной набережной Волгограда07.05.2021 14:07
Общество 07.05.2021 14:07
Осторожно, ремонт: автомобилистов предупредили об опасных участках трасс в Волгоградской области07.05.2021 13:39
Общество 07.05.2021 13:39
Реклама