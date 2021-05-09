«История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество». Эти замечательные слова, сказанные 200 лет назад, принадлежат русскому историку Николаю Карамзину. Но они будут актуальны еще многие столетия, - считают в волгоградской семье Кремневых, для которых жизнь их предков – мерило истинной любви к Родине и беззаветного служения ей. В канун дня великой Победы журналисты ИА «Высота 102» перелистали семейный альбом, в котором – история их дедов и прадедов, а, значит, и Отечества.

«Одна из фотографий в семейном альбоме – вообще удивительная. На ней – два моих деда, два родных брата Иван Иванович и Матвей Иванович Красноюрченко. Она сделана в 1942 году после допроса деда Матвея, который переплыл Волгу и был задержан на левом берегу в районе Краснослободска. На допрос вызвали и его брата Ивана, командира истребительного полка. Вот так они встретились и тут же расстались. У каждого была своя фронтовая судьба», - рассказывает внук фронтовиков Сергей Кремнев.





Звание Героя Советского Союза лётчик-ас истребительной авиации Иван Красноюрченко получил за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на Халхин-Голе в 1939-м. В представлении лейтенанта Красноюрченко к награде указывалось: «Является отличным, бесстрашным воздушным бойцом. Своим примером и храбростью в бою показывал геройство по разгрому противника в воздухе...».

Внук ветерана рассказывает, как 22 июня 1941 года, находясь на одном из аэродромов под Киевом и будучи застигнут там налётом немецкой авиации, без приказа поднялся в воздух, атаковал немецкие бомбардировщики и сбил вражеский самолет. И в родном Сталинграде истребительная авиационная дивизия ПВО под его командованием храбро сражалась, сбив 330 немецких самолётов.

«Наш дед, генерал-майор авиации Иван Красноюрченко награжден орденами Ленина, Красной звезды, Отечественной войны, тремя орденами Красного Знамени, многими медалями. На его родине, в городе Николаевске Волгоградской области его именем названа улица, - говорит Сергей Кремнев. – О нем написаны книги, созданы фильмы».

Гордость в семье - и дед Матвей, который командовал партизанским отрядом «Максим», действовавшим в тылу врага в районе хуторов Степана Разина и Верхне-Рубежный, станицы Потемкинской Тормосиновского района Сталинградской области.





Документы о деятельности отряда хранятся в музее-панораме «Сталинградская битва». Не так давно журнал «Молодой ученый» опубликовал статью-расследование о боевой деятельности партизанской группы, их мужестве и невероятной отваге.

Деды и прадеды семьи Кремневых воевали до последних дней войны. Дошел до Берлина и отец Сергея, Валентин Андреевич Кремнев.









«До сегодняшнего дня никто из них не дожил. Вечная им память. Вечная слава всем Героям. За Победу, любовь и верность России, - говорят в семье Кремневых. - Мы помним. Мы гордимся. И оттого, насколько мы способны ценить доставшееся от предков и оставить своё для потомков, настолько сильным и вечным будет наше Отечество».



