Общество

Летчик-ас в небе Сталинграда: семья волгоградцев – о своих героических дедах и отцах

Общество 09.05.2021 10:44
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09.05.2021 10:44


«История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество». Эти замечательные слова, сказанные 200 лет назад,  принадлежат русскому историку Николаю Карамзину. Но они будут актуальны еще многие столетия,  - считают в волгоградской семье Кремневых, для которых жизнь их предков – мерило истинной любви к Родине и беззаветного служения ей. В канун дня великой Победы  журналисты ИА «Высота 102» перелистали семейный альбом, в котором – история их дедов и прадедов, а, значит, и Отечества. 
«Одна из фотографий в семейном альбоме – вообще удивительная. На ней – два моих деда, два родных брата Иван Иванович и Матвей Иванович Красноюрченко. Она сделана в 1942 году после допроса деда Матвея, который  переплыл Волгу  и был задержан на левом берегу в районе Краснослободска.  На допрос вызвали и его брата Ивана, командира истребительного полка. Вот так они встретились и тут же расстались. У каждого была  своя фронтовая судьба», - рассказывает внук фронтовиков Сергей Кремнев. 

Звание Героя Советского Союза лётчик-ас истребительной авиации Иван Красноюрченко получил за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на Халхин-Голе в 1939-м. В представлении лейтенанта Красноюрченко к  награде указывалось: «Является отличным, бесстрашным воздушным бойцом. Своим примером и храбростью в бою показывал геройство по разгрому противника в воздухе...».
Внук ветерана рассказывает, как 22 июня 1941 года, находясь на одном из аэродромов под Киевом и будучи застигнут там налётом немецкой авиации, без приказа поднялся в воздух, атаковал немецкие бомбардировщики и сбил вражеский самолет. И в родном Сталинграде истребительная авиационная дивизия ПВО под его командованием храбро сражалась, сбив 330 немецких самолётов.
«Наш дед, генерал-майор авиации Иван Красноюрченко награжден орденами Ленина, Красной звезды, Отечественной войны, тремя  орденами Красного Знамени, многими медалями. На его родине, в городе Николаевске Волгоградской области его именем названа улица, - говорит Сергей Кремнев. – О нем написаны книги, созданы фильмы».
Гордость в семье - и дед Матвей,  который командовал партизанским отрядом «Максим», действовавшим  в тылу врага в районе хуторов Степана Разина и  Верхне-Рубежный, станицы Потемкинской Тормосиновского района Сталинградской области. 

Документы о деятельности отряда хранятся в музее-панораме «Сталинградская битва». Не так давно журнал «Молодой ученый» опубликовал статью-расследование  о боевой деятельности партизанской группы, их мужестве и невероятной отваге.
Деды и прадеды семьи Кремневых воевали до последних дней войны. Дошел до Берлина и отец Сергея, Валентин Андреевич  Кремнев. 


«До сегодняшнего дня никто из них не дожил.  Вечная им память. Вечная слава всем Героям. За Победу, любовь и верность России, -  говорят в семье Кремневых. -  Мы помним. Мы гордимся. И оттого, насколько мы  способны  ценить доставшееся от предков и оставить своё для потомков, настолько сильным и вечным будет наше Отечество». 

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