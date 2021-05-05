Волгоградец потребовал отменить регистрацию инициативной группы по проведению нового референдума





Сторонники волгоградского времени еле дождались публикации долгожданного постановления облизбиркома об утверждении образца подписного листа для нового референдума. Как сообщает ИА «Высота 102», документ был обнародован сегодня на сайте администрации Волгоградской области. Между тем, сегодня же волгоградец Владимир Титов направил в избирательную комиссию письмо с требованием отменить решение о регистрации инициативной группы по проведению референдума на том основании, что избирком не утвердил образец подписного листа. Это, по мнению Владимира Титова, не дает возможность группе приступить к необходимым процедурам для сбора подписей. «У нас и так всего 35 дней для сбора подписей. Но перед этим нужно открыть счет в банке, заказать бланки в типографии и провести большую организационную работу. Но, как назло, решение о регистрации было принято в последний рабочий день перед длинными майскими праздниками. Документ поэтому долго не публиковали. Мы потеряли много времени», - считают активисты. На этом основании волгоградец потребовал отменить решение о регистрации инициативной группы, принятое 30 апреля, и зарегистрировать ее 10 или 11 мая. Пока ответ из избиркома Владимир Титов не получил.

Напомним, в Волгоградской области может пройти референдум о возвращении региона из московской часовой зоны. Депутаты Волгоградской областной думы одобрили вопрос, предложенный инициаторами референдума. Он будет таким же, как и на референдуме 2028 года: «Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной думой в Государственную Думу ФС РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны в 3-ю часовую зону (МСК+1)?». Членам инициативной группы необходимо будет заручиться подписями 36,5 тысяч человек, что составляет 2% от количества избирателей.

Фото из архива ИА "Высота 102".