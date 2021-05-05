Общество

Волгоградец потребовал отменить регистрацию инициативной группы по проведению нового референдума

Общество 05.05.2021 16:11
0
05.05.2021 16:11


Сторонники волгоградского времени еле дождались публикации долгожданного постановления облизбиркома об утверждении образца подписного листа для нового референдума. Как сообщает ИА «Высота 102», документ был обнародован сегодня на сайте администрации Волгоградской области. Между тем, сегодня же волгоградец Владимир Титов направил в избирательную комиссию письмо с требованием отменить решение о регистрации инициативной группы по проведению референдума на том основании, что избирком не утвердил образец подписного листа. Это, по мнению Владимира Титова, не дает возможность группе приступить к необходимым процедурам для сбора подписей. «У нас и так всего 35 дней для сбора подписей. Но перед этим нужно открыть счет в банке, заказать бланки в типографии и провести большую организационную работу. Но, как назло, решение о регистрации было принято в последний рабочий день перед длинными майскими праздниками. Документ поэтому долго не публиковали. Мы потеряли много времени», - считают активисты. На этом основании волгоградец потребовал отменить решение о регистрации инициативной группы, принятое 30 апреля, и зарегистрировать ее 10 или 11 мая. Пока ответ из избиркома Владимир Титов не получил. 
Напомним, в Волгоградской области может пройти референдум о возвращении региона из московской часовой зоны. Депутаты Волгоградской областной думы одобрили  вопрос, предложенный инициаторами референдума. Он будет таким же, как и на референдуме 2028 года:  «Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной думой в Государственную Думу ФС РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны в 3-ю часовую зону (МСК+1)?». Членам инициативной группы необходимо будет заручиться подписями 36,5 тысяч человек, что составляет 2% от количества избирателей. 
Фото из архива ИА "Высота 102".

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Общество
05.05.2021 18:39
Общество 05.05.2021 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 17:14
Общество 05.05.2021 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 15:25
Общество 05.05.2021 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 12:45
Общество 05.05.2021 12:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.05.2021 12:26
Общество 05.05.2021 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 11:01
Общество 05.05.2021 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.05.2021 08:26
Общество 05.05.2021 08:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 08:01
Общество 05.05.2021 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 07:41
Общество 05.05.2021 07:41
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2021 19:51
Общество 04.05.2021 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2021 17:15
Общество 04.05.2021 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2021 12:00
Общество 04.05.2021 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2021 10:47
Общество 04.05.2021 10:47
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2021 12:35
Общество 03.05.2021 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2021 11:19
Общество 03.05.2021 11:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:39
Места на концерте на Мамаевом кургане в Волгограде отдали ветеранам и врачамСмотреть фотографии
17:14
В Волгоградской области коронавирус унес жизни еще шестерых человекСмотреть фотографии
16:27
Под Волгоградом канализационные стоки предприятия попали в рекуСмотреть фотографии
16:11
Волгоградец потребовал отменить регистрацию инициативной группы по проведению нового референдумаСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде утвердили размер пособий родителям погибших и пострадавших в ДТП детейСмотреть фотографии
13:57
Волгоградские реаниматологи спасают выпавшего из окна 4-летнего мальчикаСмотреть фотографии
13:41
Третий пошел: в Ставрополе решили судьбу водителя микроавтобуса с разбившейся баскетбольной командой из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:45
Слава победителям!: волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» провели акции к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войнеСмотреть фотографии
12:26
Выгляну на улицу – там весело: под окнами волгоградских ветеранов спели песниСмотреть фотографии
12:14
В Волгоградской области «сворачивают» паводокСмотреть фотографии
11:01
Волгоградский медицинский университет ввел новые правила для абитуриентовСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде фальшивые родственники лишили сбережений стариковСмотреть фотографии
10:26
На трассе в Волгоградской области – новая жертваСмотреть фотографии
10:14
В Волгоградской области пьяный мальчик на мопеде снес дорожный знакСмотреть фотографии
08:26
Путин наградил сотрудницу волгоградского Роспотребнадзора за борьбу с коронавирусомСмотреть фотографии
08:01
Под Волгоградом суд обязал семью из дома-фантома заплатить за вывоз мусораСмотреть фотографии
07:41
В Волгоградской области 17 сирот обрели дом после вмешательства прокуратурыСмотреть фотографии
19:51
На площади Павших борцов в Волгограде проходит первая репетиция парада ПобедыСмотреть фотографии
18:27
Вирус не сдает позиции: в Волгоградской области от COVID-19 скончались семь человекСмотреть фотографии
17:15
Доедем без такси: опубликован график работы общественного транспорта Волгограда в День ПобедыСмотреть фотографии
16:25
Волгоградский губернатор оценил новый завод по производству детского питанияСмотреть фотографии
14:28
400 литров в секунду: в Волгограде строят еще одни очистные сооружения для ливневых стоковСмотреть фотографии
13:56
"Знал, где сейф и касса": в Волгограде грабитель супермаркета обстрелял охранников из пневматикиСмотреть фотографии
13:38
Погибшие в Ставрополье волгоградские баскетболистки ехали на автобусе без лицензии и техосмотраСмотреть фотографии
12:26
«Что пили?»: в Волгограде сотрудники ДПС задержали 30 пьяных водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Клиника в Волгограде задолжала косметологам полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
11:26
Двое школьников попали под колеса автомобилей в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
11:02
Не справился с управлением: на трассе в Волгоградской области погиб водительСмотреть фотографии
10:47
В Волгоградской области нарастает активность клещейСмотреть фотографии
09:49
Волгоградец покусал полицейского на парковке торгового центраСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 