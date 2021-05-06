Жители Жирновска дождались реконструкции моста через реку Медведица, построенного в 1986 году – за 35 лет объект ни разу капитально не ремонтировали. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, подрядчик – ООО «Мостдорсервис» – приступил к разборке конструкций мостового полотна. Ремонт займет больше года – срок сдачи работ определен в третьем квартале 2022 года.

За 35 лет мост протяженностью 259 погонных метров почти разрушился: при обследовании путепровода вскрылись дефекты конструкций, в том числе опор и пролетных строений, гидроизоляции и защитного слоя полотна. Грузоподъемность и долговечность моста сильно снизились – объект фактически пришел в негодность за годы эксплуатации, когда по нему проходил автомобильный поток из Саратовской области на Котово и Камышин.

Подрядчику предстоит отремонтировать опоры и балки пролетного строения, полностью заменить дорожное полотно на путепроводе и подходах к нему. Верхний слой покрытия будет из литого асфальтобетона, устойчивого к трещинам и обладающего высоким уровне гидроизоляции. На строительную организацию возложена задача смонтировать светодиодную систему освещения моста, перила и барьерные ограждения, очистные сооружения для ливневых стоков. За выполненные работы подрядчик получит более 190 млн рублей.

Мост через Медведицу входит в состав магистрали областного значения «Калининск – Жирновск – Котово – Камышин», которая соединяет трассы Р-22 «Дон» и Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград».