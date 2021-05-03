В Волгограде умер собкор ТАСС Игорь Каленич





Известный журналист, собственный корреспондент ТАСС по Волгоградской области Игорь Каленич умер в возрасте 57 лет после продолжительной болезни. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщило сегодня агентство ТАСС со ссылкой на его супругу Наталью. «Игорь умер в больнице», - сказала она.

Игорь Каленич проработал в агентстве 15 лет. Коллегам, друзьям и близким людям он запомнится как жизнерадостный и светлый человек, настоящий профессионал своего дела, всегда сохраняющий позитивный настрой даже в самых сложных ситуациях.

В агентстве ТАСС Игоря Каленича вспоминают как большого профессионала. «Его материалы, репортажи о жизни региона всегда были яркими, запоминающимися, цитировались в федеральных и региональных СМИ. В своих публикациях он всегда уделял особое внимание теме Великой Отечественной войны, социально-экономическому развитию региона, стараясь раскрыть все нюансы. Его труд был отмечен наградами и благодарностями регионального и федерального уровней», - говорится в сообщении.

ИА «Высота 102» выражает глубокие соболезнования семье и близким Игоря Каленича.



