Общество

«Был врачом от Бога»: коллеги погибшего пульмонолога в Волгоградской области потрясены смертью доктора

Общество 30.04.2021 10:46
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30.04.2021 10:46


Сотрудники Михайловской центральной районной больницы Волгоградской области выразили соболезнование родным и близким Николая Яковлевича Шинкаренко, который трагически погиб накануне. Как сообщает ИА «Высота 102», некролог опубликован на сайте медучреждения. «Ушёл из жизни старейший сотрудник, замечательный врач, наш коллега, человек исключительных моральных качеств врач-пульмонолог Шинкаренко Николай Яковлевич. Николай Яковлевич на протяжении 38 лет возглавлял пульмонологическое отделение Михайловской ЦРБ, в которое он вложил свою душу.  Неоценим вклад Николая Яковлевича в развитие здравоохранения нашего города. Пациенты запомнят Николая Яковлевича как человека, пропускающего через свое сердце боль каждого из них, спасшего не одну жизнь своим неоценимым профессиональным опытом. Для нас, коллег и сотрудников, Николай Яковлевич всегда являлся и будет являться примером профессионализма, грамотности, отзывчивости, готовности всегда подставить свое плечо в самых трудных профессиональных и жизненных обстоятельствах.
Вся его жизнь — бесконечная преданность выбранному делу и служению людям. Николай Яковлевич до последнего дня своей жизни оставался на страже здоровья граждан нашего города. Даже в столь сложной обстановке, сложившейся в связи с эпидемиологической ситуацией, продолжал бороться за жизнь каждого пациента, рискуя своей собственной жизнью», - говорится в сообщении. Напомним, накануне  обожженное тело доктора было найдено в лесополосе, куда врач приехал на своей машине. В СУ СК по Волгоградской области отказались комментировать суицид.

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