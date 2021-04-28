В Волгограде открылась навигация до хутора Зайчики





С сегодняшнего дня возобновлен речной маршрут «Волгоград - Зайчики». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Напомним, из-за географических особенностей это направление традиционно работает только на период половодья для обеспечения регулярным транспортным сообщением ряда садоводческих товариществ и небольшого жилого массива.

Навигация до хутора Зайчики осуществляется 5 дней в неделю - в среду, четверг, пятницу и в выходные дни. Всего предусмотрено 20 рейсов в неделю. Актуальное расписание работы речных маршрутов размещено на сайте Пассажирского порта Волгограда https://ppv34.ru.

Ранее с началом весенней навигации возобновили свою работу пять речных маршрутов: «Волгоград - Культбаза», «Волгоград - Островная», «Тулака - Сарпинский», «Обувная - Сарпинский» и «Красноармейск – Вязовая грива». Данные направления дополнили работу круглогодичного маршрута «Руднева - Сарпинский».



