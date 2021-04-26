Волгоградский "Ротор" получил новое предупреждение за проделки болельщиков

Общество 26.04.2021 11:34
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26.04.2021 11:34
Административным наказанием в виде предупреждения завершилось судебное разбирательство в Ворошиловском районном суде Волгограда в отношении СК "Ротор". Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, волгоградский клуб был привлечен к ответственности за нарушение правил обеспечения безопасности при проведении футбольного матча.
Судом установлено, что 6 марта текущего года на стадионе "Волгоград Арена" во время проведения футбольного матча между СК "Ротор" и ФК "Химки" двое болельщиков, которые были в состоянии опьянения, перелезли через ограждение и перешли поле. Из-за этой выходки судья остановил игру. 7 марта суд назначил обоим нарушителям наказание в виде 10 суток административного ареста. Им также запрещено посещать места проведения официальных спортивных соревнований сроком на 3 года. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал волгоградский клуб за этот инцидент.
Ворошиловский районный суд Волгограда за нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований (ч.1 ст. 20.32 КоАП РФ) решил ограничиться предупреждением, хотя статья предусматривает крупные штрафы и даже приостановку деятельности на срок до 90 суток. С учетом того, что данное административное правонарушение было совершено впервые была применена статья 4.1.1. КоАП РФ (Замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением). Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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