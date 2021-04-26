Общество 26.04.2021 11:41
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26.04.2021 11:41
Объявлен конкурс на разработку проекта реконструкции памятника комсомольцам-защитникам Сталинграда, расположенного на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, монумент имеет статус объекта культурного наследия, поэтому к участию в торгах будут допускаться специализированные организации с лицензией на проведение такого рода работ. Победитель должен будет обследовать состояние памятника и составить план восстановительных работ. Проектно-сметную документацию отправят на историко-культурную экспертизу, только по итогам которой будут начаты ремонтные работы.
Напомним, осенью прошлого года МБУ "Волгоградзеленхоз" был оштрафован на 100 тысяч рублей за плачевное состояние памятника комсомольцам. На объекте культурного наследия были зафиксированы сколы и трещины. Из-за деформации гранитных плит фигуры стали проседать, что может привести к их опрокидыванию. Комсомольцы уже падали от порывистого ветра - это случилось в 2009 году.
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