Объявлен конкурс на разработку проекта реконструкции памятника комсомольцам-защитникам Сталинграда, расположенного на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, монумент имеет статус объекта культурного наследия, поэтому к участию в торгах будут допускаться специализированные организации с лицензией на проведение такого рода работ. Победитель должен будет обследовать состояние памятника и составить план восстановительных работ. П роектно-сметную документацию отправят на и сторико-культурную экспертизу, только по итогам которой будут начаты ремонтные работы.



