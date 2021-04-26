В Волгограде скоростные трамваи курсируют по временной схеме

Общество 26.04.2021 10:14
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26.04.2021 10:14
Из-за инцидента на линии скоростного трамвая изменена схема движения этого вида транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, сегодня около 8.40 в Центральном районе вблизи остановки «Мамаев курган» один из вагонов съехал с рельсы в результате смещения передней колесной пары. Пострадавших нет. Бригады МУП «Метроэлектротранс» прибыли на место для буксировки неисправного трамвая в депо. На время проведения работ электротранспорт временно ходит в измененных границах «Ельшанка- Европа Сити Молл».
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