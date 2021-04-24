Общество

Новый очаг бруцеллеза ликвидируют в Волгоградской области

Общество 24.04.2021 12:01
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24.04.2021 12:01


Вспышка этого опасного инфекционного заболевания произошла в личном подсобном хозяйстве в поселке Комсомольский Палласовского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета ветеринарии Волгоградской области, на территории Комсомольского сельского поселения введены ограничения на период ликвидации очага заболевания среди животных. В это время запрещен въезд в поселок, который признан эпизодическим очагом, посторонних лиц. Не допускается ввоз животных, молока, кормов, проведение ярмарок, выставок и прочее.
Помещения, где содержались больные животные, будут подвергнуты дератизации и дезинсекции.
Крупный и мелкий рогатый скот, лошади, собаки и пушные звери в этом населенном пункте должны быть проверены на наличие заболевания путем отбора проб крови.
Справка. Бруцеллез — инфекционное заболевание, при котором поражаются сердечно-сосудистая, нервная системы и костно-суставный аппарат. Опасность заболевания у животных связана с тем, что бруцеллезом от больных животных может заразиться человек. Возбудители инфекции передаются через мясо и молоко. Человек подхватывает такие бактерии, употребляя животные продукты, а также через слизистые оболочки пищеварительного и дыхательного тракта, через ссадины и царапины, при прямом контакте с зараженными животными, обработке их кожи и шерсти. Заболевание развивается без симптомов и его не всегда можно распознать. 
Хозяйства и предприятия, где зафиксирована вспышка данного заболевания, подлежат закрытию на карантин. 

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