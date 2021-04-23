В Волгограде оборудуют места для дачной торговли

Общество 23.04.2021 10:12
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23.04.2021 10:12
Семь новых ярмарок для дачников и садоводов будет открыты в ближайшее время в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, площадки для торговли саженцами, рассадой и сельхозпродукцией оборудуют в Дзержинском, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах Волгограда.
Места для торговли определены на основании запросов жителей и предпринимательского сообщества. Так, в Краснооктябрьском районе одна новая площадка откроется на ул. Библиотечной, еще две – вблизи рынка ООО "Север" на ул. Башкирской, в Дзержинском районе торговый объект будет работать на пересечении ул. Ангарской и им. Полины Осипенко рядом с уже действующей ярмаркой. Организатор еще одного объекта, расположенного на пересечении ул. Кутузовской и 51-ой Гвардейской, проводит вертикальную планировку перед обустройством покрытия. Также продолжается работа по созданию двух ярмарок в Ворошиловском районе на ул. Кузнецкой и ул. им Саши Филиппова - здесь ведется монтаж торговых мест.
В соответствии с действующими требованиями на всех площадках монтируется твердое покрытие, оборудуются санузлы и места для сбора отходов. Также благоустраивается и сама территория. Для обеспечения безопасности граждан вся реализуемая продукция проходит санитарно-ветеринарный контроль. Согласно действующему порядку, не менее 10% мест предназначены для местных товаропроизводителей и граждан, занимающихся садоводством, огородничеством и животноводством.
Фото из архива ИА "Высота 102"
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