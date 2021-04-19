



Волгоградская семья, которая воспитывает ребенка с ДЦП, может лишиться единственного средства передвижения. Как сообщил ИА «Высота 102» глава семьи Олег Коротаев, их автомобиль «Киа Рио» пытаются забрать приставы за долги. Ситуация осложняется тем, что его 14-летнему сыну Арсению жизненно необходимо посещать процедуры и операции в реабилитационных центрах не только в городе, но и за его пределами. А без единственного в семье автомобиля это может стать проблемой.

В 2014 году Олег Коротаев лишился единственного заработка. Устроиться на новую работу 55-летний мужчина не может из-за предпенсионного возраста. Ранее он работал в компании по оптовой торговле металлом в должности регионального руководителя. Сейчас мужчина перебивается случайными заработками, чтобы обеспечить свою жену и сына с диагнозом ДЦП. По стечению обстоятельств у семьи накопился долг, за который приставы пытаются отнять автомобиль.

В попытках отстоять свое транспортное средство, семья Коротаевых обратилась в Советский районный суд с иском, в котором указала, что арест имущества был проведен незаконно, так как в семье живет несовершеннолетний ребенок-инвалид, нуждающийся в постоянном наблюдении у врачей. Об этом говорится в ч.1 статьи 445 Гражданского процессуального кодекса РФ (взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество).

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области даже выдали семье на автомобиль специальный опознавательный знак «Инвалид». Однако в иске Олегу Коротаеву было отказано по причине несостоятельности и необоснованности представленных доказательств: специального знака и справки об инвалидности сына. В этой справке, как выяснилось на суде, не указано о нуждаемости ребенка-инвалида в средстве передвижения в связи с наличием у него заболеваний.

«Мы недавно приехали из другого города, где сыну сделали операцию на обе ноги, сейчас он лежит с гипсом. Два раза в год нам нужно ездить на реабилитацию, раз в месяц на процедуры в разные волгоградские поликлиники. Естественно, перевозка осуществляется на машине. В суде сказали, что мы можем перемещаться с ним и на общественном транспорте, но это очень проблематично. Например, часто за один день нам нужно съездить к разным специалистам, которые работают не в одном медучреждении, а разбросаны по всему городу. Сейчас автомобиль - это ноги моего сына», - рассказал Олег Коротаев.

Только одна дорога до остановки может стать для 14-летнего Арсения и его родителей полосой препятствий. Семья Коротаевых живет в частном секторе Советского района. Чтобы добраться до остановки, им нужно транспортировать сына с ДЦП на инвалидной коляске по разбитой грунтовой дороге целый километр. Маршрутки и трамваи, которые следуют до медучреждений, не оборудованы специальными пандусами, поэтому круг общественного транспорта сокращается до автобуса.

Коротаевы попытались обжаловать решение в Волгоградском областном суде. Однако постановление суда первой инстанции было оставлено без изменений. Сейчас юрист Олега Коротаева готовит новую апелляционную жалобу.

Фото: Олег Коротаев



