Суточные показатели смертности в Волгоградской области удивляют стабильностью





В Волгоградской области подтверждены смерти еще пятерых человек от ковида - такие суточные показатели погибших от вируса не меняются в регионе с 11 апреля. Как сообщили ИА «Высота 102» в штабе, всего уже 1045 человек умерли от инфекции в Волгоградской области. Не удалось спасти жизни 77-летней волгоградки, 57-летнего жителя областного центра, 62-летней пенсионерки из Котельниковского района, 56-летнего мужчины из Фроловского района и 61-летней женщины из Новоаннинского района.

При этом, например, в суточной статистике смертности в других регионах ЮФО такого постоянства, как в Волгоградской области, не наблюдается. Например, количество умерших от ковида в Ростовской области практически каждый день разное – и 10, и 16, и 24 человека. В Астраханской области этот показатель тоже меняется – в среднем от 2 до 4 человек.

Между тем, за минувшие сутки коронавирусом в регионе заболели еще 102 человека. Больше всего новых случаев выявлено в Волгограде, в Волжском и в Камышинском районах.



