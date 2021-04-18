Общество

Объявили мат: защитники сельского кладбища под Волгоградом перешли в наступление

Общество 18.04.2021 18:12
0
18.04.2021 18:12


В поселке Вторая Пятилетка Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области конфликт из-за сельского кладбища перешел в новую фазу. Как рассказала ИА «Высота 102» местная жительница Светлана Попова, жители поселка написали на нее заявление в полицию за то, что она якобы ругалась матом на очередном стихийном сходе на погосте. «Там было человек двадцать и все снимали меня на телефон. Можно было в этом убедиться, что я не ругалась. Но меня вызвали в полицию, заставили объясняться», - говорит Светлана.
По ее убеждению, так ее односельчане хотели ей отомстить за то, что она продолжает добиваться запрета на захоронения на кладбище поселка, поддерживая другую местную жительницу Нину Жадаеву, чей дом расположен прямо около деревенского погоста. Соответствующие заявления уже направлены в прокуратуру, в администрацию Волгоградской области, а также в управление Роспотребнадзора по региону. 
Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало об этом конфликте. Еще в 2000 году суд запретил производить захоронения на сельском кладбище, так как граница погоста приблизилась к жилой застройке на 20-30 метров, тогда как по санитарным нормам это расстояние не должно быть менее 200 метров.  Однако в 2003 году глава администрации Краснослободска разрешил производить подзахоронения на этом участке умерших коренных жителей после озвученной на народном сходе просьбы. Но в 2008 году суд признал незаконными действия чиновников, разрешивших хоронить на несанкционированном кладбище. После этого местный участковый установил табличку с предупреждением о недопустимости захоронений на деревенском погосте. Однако местные жители продолжили делать то, что делали годами – закапывать здесь тела своих родных. Противники Светланы Поповой и Нины Жадаевой считают, что они имеют полное право хоронить здесь своих близких, так как это делали их предки, и ничего противоестественного они в этом не видят. Светлана после последних похорон, которые прошли на этом кладбище, добилась привлечения к административной ответственности двоих местных жителей, которых оштрафовали на тысячу рублей. Это лишь «подлило масла в огонь» и до этого непростых отношений среди односельчан. 
Но Светлана Попова твердо стоит на своем. Она считает, что продолжающиеся захоронения на сельском кладбище вредят растущим здесь вековым дубам. Кроме того, она убеждена, что  нельзя нарушать закон и закапывать людей без каких-либо разрешительных документов и ведения специальной книги учета захоронений только потому, что кладбище, как говорится, под боком. 
Редакции ИА «Высота 102» следит за развитием событий. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Общество
18.04.2021 20:30
Общество 18.04.2021 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 20:21
Общество 18.04.2021 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 17:01
Общество 18.04.2021 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 16:32
Общество 18.04.2021 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 15:03
Общество 18.04.2021 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 14:32
Общество 18.04.2021 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 12:59
Общество 18.04.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 10:13
Общество 18.04.2021 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 09:51
Общество 18.04.2021 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 09:06
Общество 18.04.2021 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 20:27
Общество 17.04.2021 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 19:29
Общество 17.04.2021 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 18:58
Общество 17.04.2021 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 15:26
Общество 17.04.2021 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 14:08
Общество 17.04.2021 14:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:30
Еще на одной дороге в Волгограде образовалась 7-километровая пробкаСмотреть фотографии
20:21
Сокращенные чиновники администрации Волгоградской области нашли работу в центре занятостиСмотреть фотографии
18:12
Объявили мат: защитники сельского кладбища под Волгоградом перешли в наступлениеСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области разоружили населениеСмотреть фотографии
16:32
Руководитель фонда капремонта Волгоградской области покинул свой постСмотреть фотографии
15:03
Дом престарелых в Волгограде наказали после вспышки COVID-19Смотреть фотографии
14:32
Пять сердечниц скончались от COVID-19 за сутки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:59
Казака и полицейского наградили в Волгограде за раскрытие преступления около Вечного огняСмотреть фотографии
12:30
Балкон пятиэтажки обрушился в Волгограде: пострадала женщинаСмотреть фотографии
10:53
Два человека получили травмы в общественном транспорте в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде внедорожник раздавил своего владельца и травмировал его сынаСмотреть фотографии
10:27
Дачник едва не погиб на пожаре в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:13
Центральный концертный зал в Волгограде снова капитально отремонтируютСмотреть фотографии
09:51
Болельщик московского «Динамо» взорвал петарду на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
09:06
Волгоградские пожарные взяли «Высоту 102»Смотреть фотографии
20:27
Самолет из Волгограда совершил аварийную посадку в МосквеСмотреть фотографии
19:29
«На яйца уже глаза трещат»: жители Волгограда - о росте ценСмотреть фотографииCмотреть видео
18:58
В Волгограде скончалась старейшая актрисаСмотреть фотографии
18:36
Какая боль: московское "Динамо" разгромило волгоградский "Ротор" - 3:0Смотреть фотографии
15:26
Нет конца: в Волгоградской области еще пятеро пенсионеров умерли от коронавирусаСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области в деревянном доме сгорела пенсионеркаСмотреть фотографии
14:08
Волгоград близок к потере статуса города-миллионникаСмотреть фотографии
12:13
Жителей четырех улиц в Волгограде выведут из сумракаСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде иномарка сбила водителя сломавшегося автомобиляСмотреть фотографии
10:02
Миллионы на месте: депутаты Госдумы от Волгоградской области отчитались о своем благополучииСмотреть фотографии
10:02
Не успели обрадоваться: на выходных в Волгограде обещают грозыСмотреть фотографии
09:53
Водитель автобуса в Волгограде устроил массовое ДТП: трое человек пострадалиСмотреть фотографии
22:14
«Всё в дом»: волгоградские сенаторы приумножили свои доходыСмотреть фотографии
21:15
Из-за строительства новой ветки ливневки в Волгограде изменится движение трамваевСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом семья фермеров спасла от пожара 96-летнюю бабушку и ее домСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 