



В поселке Вторая Пятилетка Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области конфликт из-за сельского кладбища перешел в новую фазу. Как рассказала ИА «Высота 102» местная жительница Светлана Попова, жители поселка написали на нее заявление в полицию за то, что она якобы ругалась матом на очередном стихийном сходе на погосте. «Там было человек двадцать и все снимали меня на телефон. Можно было в этом убедиться, что я не ругалась. Но меня вызвали в полицию, заставили объясняться», - говорит Светлана.

По ее убеждению, так ее односельчане хотели ей отомстить за то, что она продолжает добиваться запрета на захоронения на кладбище поселка, поддерживая другую местную жительницу Нину Жадаеву, чей дом расположен прямо около деревенского погоста. Соответствующие заявления уже направлены в прокуратуру, в администрацию Волгоградской области, а также в управление Роспотребнадзора по региону.

Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало об этом конфликте. Еще в 2000 году суд запретил производить захоронения на сельском кладбище, так как граница погоста приблизилась к жилой застройке на 20-30 метров, тогда как по санитарным нормам это расстояние не должно быть менее 200 метров. Однако в 2003 году глава администрации Краснослободска разрешил производить подзахоронения на этом участке умерших коренных жителей после озвученной на народном сходе просьбы. Но в 2008 году суд признал незаконными действия чиновников, разрешивших хоронить на несанкционированном кладбище. После этого местный участковый установил табличку с предупреждением о недопустимости захоронений на деревенском погосте. Однако местные жители продолжили делать то, что делали годами – закапывать здесь тела своих родных. Противники Светланы Поповой и Нины Жадаевой считают, что они имеют полное право хоронить здесь своих близких, так как это делали их предки, и ничего противоестественного они в этом не видят. Светлана после последних похорон, которые прошли на этом кладбище, добилась привлечения к административной ответственности двоих местных жителей, которых оштрафовали на тысячу рублей. Это лишь «подлило масла в огонь» и до этого непростых отношений среди односельчан.

Но Светлана Попова твердо стоит на своем. Она считает, что продолжающиеся захоронения на сельском кладбище вредят растущим здесь вековым дубам. Кроме того, она убеждена, что нельзя нарушать закон и закапывать людей без каких-либо разрешительных документов и ведения специальной книги учета захоронений только потому, что кладбище, как говорится, под боком.

Редакции ИА «Высота 102» следит за развитием событий.



