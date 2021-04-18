Пять сердечниц скончались от COVID-19 за сутки в Волгоградской области





Пять женщин в Волгоградской области скончались от COVID-19 за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, все они страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Одна из них - 80-летняя жительница Урюпинска. Пенсионерка обратилась за медицинской помощью на пятый день после появления первых признаков заболевания. Она скончалась в ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ», где у нее был диагностирован вирус с двусторонней пневмонией.

Врачи не смогли спасти также 59-летнюю и 80-летнюю жительниц Волгограда, 71-летнюю волжанку и 55-летнюю женщину из Светлоярского района.

За сутки в регионе диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 103 человек. Больше всего заболевших было выявлено в Волгограде – 66 человек, в Волжском – 10. Также новые случаи зафиксированы в девяти районах региона.



