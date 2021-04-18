



Мероприятия по оптимизации штатной численности комитета по труду и занятости Волгоградской области привели к росту расходов областного бюджета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные КСП, на 1 января 2020 года штатная численность ведомства составляла 64 единицы, однако в феврале прошлого года вышло постановление губернатора о предельной штатной численности органов исполнительной власти. И 16 госслужащих попали под сокращение. Впрочем, чиновники сразу нашли себе работу – они были переведены в созданное специализированное подразделение на базе ГКУ «Центр занятости населения Волгограда». Годовой фонд оплаты труда с начислениями сокращенных 15 госслужащих составил более 8,2 миллиона рублей. В целом численность нового подразделения ГКУ ЦЗН Волгограда достигла 25 единиц с годовым фондом оплаты труда в размере 15,7 миллиона рублей.

Таким образом, реализация мероприятий по оптимизации штатной численности комитета в целях совершенствования государственного управления в Волгоградской области привела к росту потребности в средствах областного бюджета на 7,5 миллиона рублей, сделали вывод аудиторы. В комитете по труду и занятости пояснили необходимость создания специализированного подразделения в центре занятости, где нашли работу сокращенные чиновники, выполнением работы по «сбору, оценке и анализу данных, характеризующих состояние социально-трудовой сферы в регионе, трудовой миграции, а также проведением конкурсов, организуемых в социально-трудовой сфере, созданием условий для качественной и эффективной реализации национальных проектов, сохранностью высококвалифицированных специалистов в сфере труда и занятости».

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о росте численности чиновников в социальной сфере. Так, по постановлению губернатора Волгоградской области в комитете социальной защиты населения сократили 42 штатных единицы, при этом в ГКУ «Центр контроля качества» ввели 60 единиц, то есть на 18 больше. Расходы бюджета на зарплату в связи с этим увеличились до 10 миллионов рублей. Такую «рокировку» в комитете соцзащиты объяснили необходимостью реализации нацпроекта «Демография».



