В администрации района Волгоградской области – новый глава

Общество 16.04.2021 08:37
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16.04.2021 08:37
Администрацию Руднянского района Волгоградской области возглавил новый глава. Как сообщили ИА «Высота 102» в районном Совете депутатов, накануне народные избранники по итогам конкурсной процедуры утвердили в этой должности Владимира Полетаева. Владимир Полетаев ранее работал заместителем главы администрации Руднянского района, возглавлял отдел по управлению Руднянским городским поселением. Когда в феврале этого года глава муниципального образования Александр Байнов решил покинуть свой пост, Владимир Полетаев стал временно исполняющим обязанности руководителя районной администрации.
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