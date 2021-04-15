Общество

Открытый урок на СберКлассе состоялся в волжском лицее №1

Общество 15.04.2021 17:49 Новости компаний
0
15.04.2021 17:49 Новости компаний


Открытый урок с участием учащихся 6 и 7 классов лицея №1 г.Волжский прошёл на школьной цифровой платформе СберКласс. В рамках мероприятия был представлен опыт учебного заведения по внедрению возможностей ресурса в свою образовательную деятельность.
В ходе урока ученики 7-го класса создали эскиз и объемную композицию здания будущего Сбербанка, пройдя несколько модулей обучения на школьной цифровой платформе. 
Зина Мержоева, заместитель Губернатора Волгоградской области и Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк оценили возможности и функциональность инструментов СберКласса, а также умение учеников решать задачи по финансовой грамотности.
Зина Мержоева, заместитель Губернатора Волгоградской области: «Сбербанк сегодня партнёр нескольких направлений развития региона и взаимодействия в продвижении системы образования, что, на мой взгляд, является одним из самых важных направлений, это – будущее наших детей, их выбор, их развитие и образование. Данная программа позволяет обучать ребенка по персонализированной модели образования, что помогает ему адаптироваться к новым нестандартным условиям и задачам современного мира. Мы вкладываем значительные усилия в совершенствовании системы образования — работа ведется в рамках нацпроектов, региональных программ, а также в рамках партнерских соглашений, в том числе с Волгоградским отделением Сбербанка, что позволяет создавать современные условия для обучения школьников и предоставления новых инструментов для педагогов, а также создания новых условий для повышения квалификации».

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: «СберКласс содержит образовательные модули по всем предметам школьной программы, а также авторский контент для углубленного изучения материала и кросс-предметных исследований. Учащиеся, родители и педагоги Волгоградской области уже смогли оценить преимущества школьной цифровой платформы. Уверен, что занятия на СберКлассе станут тем стимулом, который позволит ребятам глубже погружаться во все доступные области знания».  
20 школ Волгоградской области уже осваивают основные образовательные программы с помощью СберКласса, разработанного в рамках реализации программы «Цифровая платформа персонализированного образования для школы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».
В рамках благотворительных инициатив Сбербанк инвестирует в повышение качества образования, предоставляя детям и молодым специалистам уникальные возможности для развития профессиональных навыков, выстраивания персональной траектории личностного роста, раскрытия творческих и интеллектуальных способностей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Общество
15.04.2021 16:22
Общество 15.04.2021 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2021 15:33
Общество 15.04.2021 15:33
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2021 14:53
Общество 15.04.2021 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2021 14:16
Общество 15.04.2021 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2021 13:44
Общество 15.04.2021 13:44
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2021 12:29
Общество 15.04.2021 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2021 11:55
Общество 15.04.2021 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2021 10:44
Общество 15.04.2021 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2021 10:11
Общество 15.04.2021 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2021 10:06
Общество 15.04.2021 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2021 08:29
Общество 15.04.2021 08:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.04.2021 08:28
Общество 15.04.2021 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2021 20:08
Общество 14.04.2021 20:08
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2021 17:52
Общество 14.04.2021 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2021 17:17
Общество 14.04.2021 17:17
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:49
Открытый урок на СберКлассе состоялся в волжском лицее №1Смотреть фотографии
17:39
Депутат Госдумы от Волгоградской области поменял свои планы по участию в праймеризСмотреть фотографии
17:10
В Волгоградской области рекордно подорожало топливо класса премиумСмотреть фотографии
16:45
Банк «Открытие» повысил эффективность сбора просроченной задолженности за счет внедрения Otkritie CollectionСмотреть фотографии
16:45
Глава Волгограда нацелился на ГосдумуСмотреть фотографии
16:22
Польза или вред?: в Волгограде занялись традиционной побелкойСмотреть фотографии
15:33
«Бессмертный полк» в офлайн: в Волгограде отказались от шествияСмотреть фотографии
14:53
На первый, десятый, рассчитайсь!: волгоградцы определят очередность проектов благоустройстваСмотреть фотографии
14:16
Опять пять: раскрыты подробности новых смертей от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:11
Судимый за смертельное ДТП наркоман из Волгограда прятался от Интерпола в ПольшеСмотреть фотографии
13:53
В Волгограде ландшафтный пожар добрался до линии электропередачСмотреть фотографии
13:44
Москва против: сыну Набиева не разрешили надеть судейскую мантию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:00
Напала во дворе: после укуса бешеной куницы госпитализировали жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:29
Волгоградец свалил в Волжском строительный мусор и попалсяСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области бытовые платежи ушли в онлайнСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области вслед за недвижимостью заново оценят все земельные участкиСмотреть фотографии
10:49
Под Волгоградом подростки-лихачи попали в ДТП на мотоциклеСмотреть фотографии
10:44
В Волгоградской области расторгли сделку купли-продажи земли под УрюпинскомСмотреть фотографии
10:11
Духовник патриарха Кирилла посетит храмы Волгограда, Камышина и ВолжскогоСмотреть фотографии
10:06
Вернувшегося из-за границы жителя Волгоградской области оштрафовали на крупную сумму из-за отсутствия ПЦР-тестаСмотреть фотографии
09:47
Ничего святого: лжериелтор из Волжского оставила родственников и многодетную семью без жильяСмотреть фотографии
08:29
Директор Волгоградского филиала «Росгосстраха» удостоен благодарности заместителя министра финансовСмотреть фотографии
08:28
Министры контролируют, цены растут: в Волгоградстате назвали самые подорожавшие продуктыСмотреть фотографии
20:08
Рухнувший с грузовиком мост в Волгоградской области реконструируютСмотреть фотографии
17:57
11 причин купить новую ŠKODA OCTAVIA в апрелеСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде ответственная за температуру официантка "прокололась" на рабочем местеСмотреть фотографии
17:17
Современный офис есть – ждем открытие «умной» блиннойСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде и Волжском посчитали привитых от коронавируса шопоголиковСмотреть фотографии
17:00
В Волгоградском областном онкодиспансере открылось новое отделениеСмотреть фотографии
16:02
Участник дорожного конфликта убил водителя «Газели» под ВолгоградомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 