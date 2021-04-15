Открытый урок на СберКлассе состоялся в волжском лицее №1





Открытый урок с участием учащихся 6 и 7 классов лицея №1 г.Волжский прошёл на школьной цифровой платформе СберКласс. В рамках мероприятия был представлен опыт учебного заведения по внедрению возможностей ресурса в свою образовательную деятельность.

В ходе урока ученики 7-го класса создали эскиз и объемную композицию здания будущего Сбербанка, пройдя несколько модулей обучения на школьной цифровой платформе.

Зина Мержоева, заместитель Губернатора Волгоградской области и Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк оценили возможности и функциональность инструментов СберКласса, а также умение учеников решать задачи по финансовой грамотности.

Зина Мержоева, заместитель Губернатора Волгоградской области: «Сбербанк сегодня партнёр нескольких направлений развития региона и взаимодействия в продвижении системы образования, что, на мой взгляд, является одним из самых важных направлений, это – будущее наших детей, их выбор, их развитие и образование. Данная программа позволяет обучать ребенка по персонализированной модели образования, что помогает ему адаптироваться к новым нестандартным условиям и задачам современного мира. Мы вкладываем значительные усилия в совершенствовании системы образования — работа ведется в рамках нацпроектов, региональных программ, а также в рамках партнерских соглашений, в том числе с Волгоградским отделением Сбербанка, что позволяет создавать современные условия для обучения школьников и предоставления новых инструментов для педагогов, а также создания новых условий для повышения квалификации».





Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: «СберКласс содержит образовательные модули по всем предметам школьной программы, а также авторский контент для углубленного изучения материала и кросс-предметных исследований. Учащиеся, родители и педагоги Волгоградской области уже смогли оценить преимущества школьной цифровой платформы. Уверен, что занятия на СберКлассе станут тем стимулом, который позволит ребятам глубже погружаться во все доступные области знания».

20 школ Волгоградской области уже осваивают основные образовательные программы с помощью СберКласса, разработанного в рамках реализации программы «Цифровая платформа персонализированного образования для школы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

В рамках благотворительных инициатив Сбербанк инвестирует в повышение качества образования, предоставляя детям и молодым специалистам уникальные возможности для развития профессиональных навыков, выстраивания персональной траектории личностного роста, раскрытия творческих и интеллектуальных способностей.



