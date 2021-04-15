Общество

Польза или вред?: в Волгограде занялись традиционной побелкой

Общество 15.04.2021 16:22
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15.04.2021 16:22


«Зачем в Волгограде упорно каждую весну продолжают белить деревья? Уже все дачники знают, что это не приносит никакой пользы деревьям, наоборот, только вред. А коммунальщики упорно продолжают это делать», - такой вопрос задал в редакцию ИА «Высота 102 волгоградец Игорь Владимирович. И действительно, и этой весной в городе начали проводить побелку деревьев вдоль продольных магистралей и главных городских улиц. 
Но, сколько людей, столько и мнений. В мэрии пояснили, что в соответствии с  п. 3.1.4.19 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации побелка деревьев может производиться на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования. 
«Раствор изготавливается на основе натуральных материалов, которые не наносят вред древесной коре, - рассказала  Анна Заболотнева, агроном МБУ «Волгоградзеленхоз». – Перед тем, как нанести раствор на ствол дерева, он проходит несколько стадий подготовки – многократное перемешивание, настаивание, процеживание. На ствол дерева раствор наносится с помощью краскопульта, чтобы смесь ложилась ровно, без подтеков».
А вот и еще одно мнение специалиста. «Несмотря на мнение, что побелка деревья -  пережиток коммунистического прошлого, проведение данной работы по-прежнему актуально, - считает Игорь Подковыров, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий научным центром Всероссийского НИИ фитопатологии. - Побелка деревьев перешла в сферу содержания зеленых насаждений в черте города из садоводства, где она выполняла защитную функцию. Проведенная вовремя побелка позволяет  сохранить древесную кору от воздействия вредителей и распространения инфекций в теплое время года, а в зимний период  защищает от воздействия противогололедных реагентов. Зеленые полосы вдоль  улично-дорожной сети, безусловно, относятся к территориям, к которым предъявляются повышенные санитарные требования. Растения на этих участках испытывают повышенную экологическую и антропогенную нагрузку, а потому нуждаются в дополнительной защите».
Ну и никто, наверное, не будет спорить, что побеленные стволы деревьев, как и зеленая трава, это символ обновления, и, наконец, пришедшей и все активнее вступающей в свои права весны. 

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