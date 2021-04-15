Польза или вред?: в Волгограде занялись традиционной побелкой

Общество 15.04.2021 16:22
0
15.04.2021 16:22
«Зачем в Волгограде упорно каждую весну продолжают белить деревья? Уже все дачники знают, что это не приносит никакой пользы деревьям, наоборот, только вред. А коммунальщики упорно продолжают это делать», - такой вопрос задал в редакцию ИА «Высота 102 волгоградец Игорь Владимирович. И действительно, и этой весной в городе начали проводить побелку деревьев вдоль продольных магистралей и главных городских улиц.
Но, сколько людей, столько и мнений. В мэрии пояснили, что в соответствии с п. 3.1.4.19 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации побелка деревьев может производиться на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования.
«Раствор изготавливается на основе натуральных материалов, которые не наносят вред древесной коре, - рассказала Анна Заболотнева, агроном МБУ «Волгоградзеленхоз». – Перед тем, как нанести раствор на ствол дерева, он проходит несколько стадий подготовки – многократное перемешивание, настаивание, процеживание. На ствол дерева раствор наносится с помощью краскопульта, чтобы смесь ложилась ровно, без подтеков».
А вот и еще одно мнение специалиста. «Несмотря на мнение, что побелка деревья - пережиток коммунистического прошлого, проведение данной работы по-прежнему актуально, - считает Игорь Подковыров, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий научным центром Всероссийского НИИ фитопатологии. - Побелка деревьев перешла в сферу содержания зеленых насаждений в черте города из садоводства, где она выполняла защитную функцию. Проведенная вовремя побелка позволяет сохранить древесную кору от воздействия вредителей и распространения инфекций в теплое время года, а в зимний период защищает от воздействия противогололедных реагентов. Зеленые полосы вдоль улично-дорожной сети, безусловно, относятся к территориям, к которым предъявляются повышенные санитарные требования. Растения на этих участках испытывают повышенную экологическую и антропогенную нагрузку, а потому нуждаются в дополнительной защите».
Ну и никто, наверное, не будет спорить, что побеленные стволы деревьев, как и зеленая трава, это символ обновления, и, наконец, пришедшей и все активнее вступающей в свои права весны.
Реклама
Открытый урок на СберКлассе состоялся в волжском лицее №115.04.2021 17:49
Общество 15.04.2021 17:49
«Бессмертный полк» в офлайн: в Волгограде отказались от шествия15.04.2021 15:33
Общество 15.04.2021 15:33
На первый, десятый, рассчитайсь!: волгоградцы определят очередность проектов благоустройства15.04.2021 14:53
Общество 15.04.2021 14:53
Опять пять: раскрыты подробности новых смертей от коронавируса в Волгоградской области15.04.2021 14:16
Общество 15.04.2021 14:16
Москва против: сыну Набиева не разрешили надеть судейскую мантию в Волгоградской области15.04.2021 13:44
Общество 15.04.2021 13:44
Волгоградец свалил в Волжском строительный мусор и попался15.04.2021 12:29
Общество 15.04.2021 12:29
В Волгоградской области вслед за недвижимостью заново оценят все земельные участки15.04.2021 11:55
Общество 15.04.2021 11:55
В Волгоградской области расторгли сделку купли-продажи земли под Урюпинском15.04.2021 10:44
Общество 15.04.2021 10:44
Духовник патриарха Кирилла посетит храмы Волгограда, Камышина и Волжского15.04.2021 10:11
Общество 15.04.2021 10:11
Вернувшегося из-за границы жителя Волгоградской области оштрафовали на крупную сумму из-за отсутствия ПЦР-теста15.04.2021 10:06
Общество 15.04.2021 10:06
Директор Волгоградского филиала «Росгосстраха» удостоен благодарности заместителя министра финансов15.04.2021 08:29
Общество 15.04.2021 08:29
Министры контролируют, цены растут: в Волгоградстате назвали самые подорожавшие продукты15.04.2021 08:28
Общество 15.04.2021 08:28
Рухнувший с грузовиком мост в Волгоградской области реконструируют14.04.2021 20:08
Общество 14.04.2021 20:08
В Волгограде ответственная за температуру официантка "прокололась" на рабочем месте14.04.2021 17:52
Общество 14.04.2021 17:52
Современный офис есть – ждем открытие «умной» блинной14.04.2021 17:17
Общество 14.04.2021 17:17
Реклама