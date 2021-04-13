Губернатор Волгоградской области вышел на связь с директором ФСБ

Общество 13.04.2021 14:09
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13.04.2021 14:09
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета, прошедшего в режиме видеоконференции под руководством председателя НАК, Директора ФСБ России Александра Бортникова. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в мероприятии приняли участие члены комиссии, полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, руководители федеральных органов исполнительной власти, главы регионов, представители правоохранительных органов и специальных служб.
На заседании рассмотрены актуальные вопросы профилактики угроз терроризма в Южном федеральном округе. Особое внимание уделили выработке мер, направленных на повышение эффективности и адресности профилактической работы, прежде всего с молодежью, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
Также рассмотрены задачи обеспечения надлежащего уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей; выработан комплекс мер, направленных на дальнейшее совершенствование организации работы, повышение эффективности деятельности в данной сфере органов государственной власти, антитеррористических комиссий и сил правопорядка.
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