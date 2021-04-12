Общество

Сбер выходит в открытый космос

Общество 12.04.2021 14:36 Новости компаний
0
12.04.2021 14:36 Новости компаний


Ко Дню космонавтики Сбер в партнёрстве с «Роскосмосом» запустил ряд инициатив. Как сообщили ИА "Высота 102" в Сбере, ключевой активностью стал спецпроект «Путешествие по космосу». На сайте проекта пользователи могут отправиться в космическое путешествие с помощью продуктов экосистемы Сбера. Почувствовать себя космонавтом в межзвёздном пространстве также помогут AR-технологии и 3D-модели, разработанные Лабораторией виртуальной и дополненной реальности Сбера.
Принято считать, что в космосе нет звука, однако музыка в разное время нарушала его тишину. Аудиосервис СберЗвук создал плейлист «Звук в космосе», объединив композиции, звучавшие во время миссий. Некоторые служили будильником, другие — помогали снизить психологическое напряжение, а одну из них космонавт даже исполнил на гитаре, которую взял с собой в полёт.
Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье предлагает всем желающим пройти тест «Смог бы ты стать космонавтом».
А если кто-то сомневается, что его знаний о космосе хватит, чтобы стать частью космической команды, он всегда сможет задать вопрос на эту тему семейству ассистентов Салют. В честь Дня космонавтики виртуальные помощники ответят на вопросы в области астрономии, например, такие: когда мы снова увидим комету Галлея? правда ли, что в космосе нет звука? какая температура в космосе и почему Солнце жёлтое?
В преддверии 60-летия легендарного полёта Юрия Гагарина 11 апреля в павильоне «Космос» на ВДНХ проводился первый Всероссийский космический диктант, который состоял из 30 вопросов, охватывающих разные сферы космических знаний. Все участники и гости мероприятия смогли проверить своё самочувствие при помощи искусственного интеллекта. Используя мобильное приложение RespiratoryAI, разработанное компанией СберМедИИ (входит в экосистему Сбера), всего за одну минуту можно было провести предварительную самодиагностику отсутствия респираторных заболеваний.

 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Волжские студенты познакомились с производством абразивного завода
Общество
12.04.2021 15:57
Общество 12.04.2021 15:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.04.2021 14:36
Общество 12.04.2021 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2021 13:40
Общество 12.04.2021 13:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.04.2021 12:59
Общество 12.04.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2021 11:38
Общество 12.04.2021 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2021 11:24
Общество 12.04.2021 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2021 09:48
Общество 12.04.2021 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2021 09:15
Общество 12.04.2021 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2021 15:31
Общество 11.04.2021 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2021 12:25
Общество 11.04.2021 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2021 09:02
Общество 11.04.2021 09:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2021 18:50
Общество 10.04.2021 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2021 17:52
Общество 10.04.2021 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2021 16:07
Общество 10.04.2021 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2021 21:17
Общество 09.04.2021 21:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:57
АО «КАУСТИК» приняло участие в ежегодной ярмарке вакансий опорного ВУЗа Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде убийце не удалось переложить вину на погибшего подросткаСмотреть фотографии
15:11
В Волгограде известную фирму заподозрили в проведении фейкового фестиваляСмотреть фотографии
14:36
Сбер выходит в открытый космосСмотреть фотографии
14:36
В Волгограде дорожники спасают "подмоченную" репутациюСмотреть фотографии
13:40
ВолГУ стал партнером платформы «Россия – страна возможностей»Смотреть фотографии
13:39
«Что будет с прыжками? »: в скандальном бассейне "Спартак" в Волгограде затевают новый ремонтСмотреть фотографии
13:33
Совхоз обязали содержать семью задавленного трактором жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:59
Житель Волгоградской области умер от коронавируса после возвращения домойСмотреть фотографии
12:16
Избивала с особой жестокостью: мать-убийца малыша идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
На помывку, становись!: в Волгоградской области стартовал сезон субботниковСмотреть фотографии
11:24
Под Волгоградом дорогу для школьного автобуса признали опаснойСмотреть фотографии
10:33
Волгоградцы получат скидку при онлайн-оформлении ипотечного страхованияСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде разыскивают двоих водителей за бегство после наезда на пешеходовСмотреть фотографии
09:49
Председатель ПСБ возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПКСмотреть фотографии
09:48
«Поехали!»: в Волгограде серебристые человечки "приземлились" около планетарияСмотреть фотографии
09:17
Банк «Открытие»: Александр Большунов и Татьяна Сорина победили на Югорском лыжном марафонеСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде сорваны сроки по проектированию спортцентра на месте "Монолита"Смотреть фотографии
07:46
Реку Волгоградской области испортили канализационные стокиСмотреть фотографии
18:46
Премии каждый месяц: волгоградские чиновники в Москве живут хорошоСмотреть фотографии
17:29
В Волгоградской области готовятся к нашествию саранчиСмотреть фотографии
15:31
Три месяца заточения волгоградского инвалида оценили в 30 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:40
Пять пациентов-«сердечников» умерли от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
Автовладельцы в Волгоградской области взыскали ущерб за упавший на их машины кленСмотреть фотографии
11:15
Две женщины погибли в огне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:02
Мишустин придал ускорение нацпроекту «Экология» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:50
Иномарка вылетела с трассы в Волгоградской области, погиб водительСмотреть фотографии
09:02
Жизнь в Волгоградской области и Адыгее оценили по минимумуСмотреть фотографии
18:50
Пора раздеваться: летнее тепло нагрянет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
17:52
В Волгоградской области открывают аттракционы после коронавирусных ограниченийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 