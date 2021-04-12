Общество

Под Волгоградом дорогу для школьного автобуса признали опасной

Общество 12.04.2021 11:24
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12.04.2021 11:24


Несколько дорог, по которым передвигаться опасно, выявили сотрудники Госавтоинспекции в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, сотрудники отдела дорожного надзора Управления ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области провели соответствующие замеры, составили административные материалы, внесли предписания об устранении выявленных нарушений, которые влияют на безопасность дорожного движения.

Так, на автомобильной дороге "Подъезд от автомобильной дороги "М-6 "Каспий" –Качалинская-Вертячий-Гумрак" к хутору Красный Пахарь", которая входит в маршрут движения школьного автобуса, на отдельных участках дороги, выявлены нарушения специальных стандартов и ГОСТов, регламентирующих допустимые изъяны дорожного полотна. Здесь образовались глубокие выбоины, ямы и трещины, частично разрушена кромка дорожного полотна и значительно занижена высота обочины. В самом населенном пункте возле школы выявлен факт неудовлетворительного содержания пешеходного перехода.

Нарушения зафиксированы и в ходе обследования автомобильной дороги "От ул. Гидротехнической до поворота на орловский песчаный Карьер – 3–я Продольная магистраль". Ранее по результатам обследования данной дороги инспекторы уже выдавали предписания об устранении нарушений, требования которых выполнены не были. С 2017 года также не исполнено судебное решение по устранению нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.

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