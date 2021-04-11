Автовладельцы в Волгоградской области взыскали ущерб за упавший на их машины клен

Общество 11.04.2021 12:25
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11.04.2021 12:25
Более 266 тысяч рублей в качестве возмещения имущественного ущерба и судебных расходов в общей сложности взыскали две жительницы Волгоградской области за упавшее на их машины дерево. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского облсуда, муниципальное учреждение «Благоустройство и озеленение», которому придется выплатить эту сумму владельцам машин, пыталось оспорить решение в апелляционной инстанции, но безрезультатно. Решение вступило в законную силу.
Установлено, что в Урюпинске 8 июля 2020 года клен упал и повредил во дворе две машины, припаркованные под деревом. По данным Гидрометцентра, в этот день максимальные порывы ветра составляли 9-14 м/с. От этого ветра дерево треснуло пополам и упало на автомобили.
Автовладельцы подали иск к муниципальному учреждению, так как, по их мнению, падение дерева произошло из-за того, что обязанности по содержанию зеленых насаждений исполнялись ненадлежащим образом. Представители МУ «Благоустройство и озеленение» с этим были категорически не согласны. Однако суд встал на сторону автовладельцев, так как представители муниципального учреждения не доказали, что ущерб был причинен не по их вине.
Доводы о том, что МУ «Благоустройство и озеленение» осуществляет работы в пределах выделенных бюджетных средств, и муниципальное задание на 2020 год было исполнено в полном объеме, суд не посчитал юридически значимыми при рассмотрении данного спора.
Отметим, что судебные разбирательства по поводу упавших на машины деревьев, судя по всему, ожидаются и в Волгограде. В результате разгула стихии, 6 апреля этого года, рухнувшие деревья повредили 10 автомобилей в различных районах города. Были и трагические случаи. Так, в Красноармейском районе упавшее дерево насмерть придавило 64-летнюю женщину, а в Тракторозаводском районе женщина получила травмы.
Фото из архива «Высоты 102»
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