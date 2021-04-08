



Специалисты приступили к работам по высадке хвойных растений на нижней террасе набережной. Всего на территории реконструируемого общественного пространства появится порядка 80 деревьев высотой от трех метров, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Как следует из информации, размещенной на сайте госзаказов, стоимость каждого саженца оценивается в 30 тысяч рублей.

Растения высаживают на тех участках набережной, где уже смонтирована поливочная система, которая обеспечит деревьям должный уход. Помимо этого с наступлением благоприятных погодных условий здесь начнется высадка и лиственных пород деревьев, а также кустарников. Всего в текущем году на новом общественном пространстве появится около 3 тысяч деревьев и кустарников, в том числе, образующих живую изгородь. Все зеленые насаждения приспособлены к волгоградскому климату.

Напомним, первые зеленые насаждения на реконструируемом пространстве нижней террасы были высажены еще прошлой осенью. Тогда будущие прогулочные зоны украсили 250 деревьев, триста кустарников и пять тысяч кустарников, образующих живую изгородь. Среди уже появившихся растений - липа, три вида клена, черемуха, сирень, можжевельник, а также ирга, барбарис, гортензия, спирея, кизильник и пузыреплодник.



