Прокурор Волгоградской области осмотрел камеры СИЗО-5

Общество 07.04.2021 20:20
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07.04.2021 20:20
Камерный обход режимных корпусов СИЗО-5 в Ленинске осуществил сегодня прокурор Волгоградской области Денис Костенко, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Компанию руководителю надзорного ведомства региона составил начальник УФСИН России по Волгоградской области Александр Просвернин. Проверяющие также осмотрели предназначенные для размещения осужденных жилые помещения, производственные мастерские и столовую.
В ходе рабочего визита в Ленинск прокурор региона посетил колонию-поселение №27 и предназначенную для содержания женщин исправительную колонию №28, провел личный прием осужденных.
Сообщается, что в ходе надзорной проверки выявлены отдельные нарушения законодательства о порядке отбывания наказания в виде лишения свободы и содержания под стражей, а также при материально-бытовом обеспечении заключенных. Приняты меры прокурорского реагирования.
Фото прокуратуры Волгоградской области
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