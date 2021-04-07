Волгоградские противники московского времени потерпели очередное поражение в суде

Общество 07.04.2021 08:33
0
07.04.2021 08:33
Накануне Волжский городской суд прекратил рассмотрение дела по административному иску о признании незаконным решения Волжской городской думы, которая в июле прошлого года утвердила результаты мероприятий по выявлению мнения населения о часовой зоне на территории Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в городском суде. Юрист Алексей Севастьянов и его сторонники пытались оспорить решение городской думы, основываясь на многочисленных, по их мнению, нарушениях, которые были допущены при проведении опроса, в частности, получении опросных листов без предъявления паспорта, неоднократном голосовании, отсутствии опечатанных урн и т.д.
Ранее попытки противников московского времени доказать вышеперечисленные нарушения, допущенные в ходе проведения опроса, также терпели неудачу в судах различной инстанции. Крайний из таких процессов состоялся в феврале этого года, когда сторонники волгоградского времени пытались оспорить решение муниципальной комиссии Волгограда о проведении опроса по времени на территории города-героя. Тогда судья даже не стала заслушивать свидетелей, а в определении суда пояснялось, что проверка федеральных законов на предмет их соответствия конституции относится к исключительной компетенции Конституционного суда РФ.
Напомним, Волгоградская область перешла в московскую часовую зону в конце декабря прошлого года. Соответствующие изменения в федеральный закон приняли депутаты Госдумы после проведения опроса мнения населения региона. Сторонники волгоградского времени считают данный опрос нелегитимным и недавно заявили о намерении добиваться проведения нового референдума по данному вопросу.
Реклама
Грозовой фронт идет на Волгоградскую область07.04.2021 12:38
Общество 07.04.2021 12:38
Снести с лица земли: "Сосновый бор" в Волгограде должен исчезнуть через два месяца07.04.2021 10:51
Общество 07.04.2021 10:51
Как на дискотеке: жильцы многоэтажки в Волгограде 12 дней живут с мигающим светом06.04.2021 22:01
Общество 06.04.2021 22:01
В центре Волгограда ограничат движение из-за ямочного ремонта06.04.2021 20:40
Общество 06.04.2021 20:40
«Мы за него переживаем»: жители дома в Волгограде скинулись и купили коляску для безногого бомжа06.04.2021 17:55
Общество 06.04.2021 17:55
Ничего не закончилось: ураган и снегопад продолжат терзать Волгоградскую область06.04.2021 17:11
Общество 06.04.2021 17:11
Большой участок трассы "Каспий" под Волгоградом расширят вдвое06.04.2021 14:37
Общество 06.04.2021 14:37
В Волгограде от удара стихии накренился светофор06.04.2021 12:47
Общество 06.04.2021 12:47
В Волгограде закрыли кафе-шашлычную без рециркуляторов06.04.2021 09:57
Общество 06.04.2021 09:57
Апрельская свистопляска: на Волгоградскую область обрушился обещанный циклон06.04.2021 08:11
Общество 06.04.2021 08:11
Скандинавское помешательство: на Волгоградскую область надвигается снег с грозой05.04.2021 16:34
Общество 05.04.2021 16:34
Все будет в граните: утвержден окончательный вариант благоустройства главной площади Волгограда05.04.2021 14:21
Общество 05.04.2021 14:21
Полезное с приятным: в волгоградских ТРЦ откроют пункты для вакцинации от коронавируса05.04.2021 11:57
Общество 05.04.2021 11:57
Жительнице Волгоградской области выплатят 10 тысяч рублей компенсации за раскулаченную семью05.04.2021 11:24
Общество 05.04.2021 11:24
Опасный тренд на самострои: в Волгограде судьбу дома вынесут на публичные слушания05.04.2021 11:11
Общество 05.04.2021 11:11
Реклама