Общество

Волгоградские противники московского времени потерпели очередное поражение в суде

Общество 07.04.2021 08:33
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07.04.2021 08:33


Накануне Волжский городской суд прекратил рассмотрение дела по административному иску о признании незаконным решения Волжской городской думы, которая в июле прошлого года утвердила результаты мероприятий по выявлению мнения населения о часовой зоне на территории Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в городском суде. Юрист Алексей Севастьянов и его сторонники  пытались оспорить решение городской думы, основываясь на многочисленных, по их мнению, нарушениях, которые были допущены при проведении опроса, в частности, получении опросных листов без предъявления паспорта, неоднократном голосовании, отсутствии опечатанных урн и т.д. 
Ранее попытки противников московского времени доказать вышеперечисленные нарушения, допущенные в ходе проведения опроса, также терпели неудачу в судах различной инстанции. Крайний из таких процессов состоялся в феврале этого года, когда сторонники волгоградского времени пытались оспорить решение муниципальной комиссии Волгограда о проведении опроса по времени на территории города-героя. Тогда судья даже не стала заслушивать свидетелей, а в определении суда пояснялось, что проверка федеральных законов на предмет их соответствия конституции относится к исключительной компетенции Конституционного суда РФ.
Напомним, Волгоградская область перешла в московскую часовую зону в конце декабря прошлого года. Соответствующие изменения в федеральный закон приняли депутаты Госдумы после проведения опроса мнения населения региона. Сторонники волгоградского времени считают данный опрос нелегитимным и недавно заявили о намерении добиваться проведения нового  референдума по данному вопросу.

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