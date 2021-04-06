Апрельская свистопляска: на Волгоградскую область обрушился обещанный циклон





Сбивающий с ног ледяной ураган, дождь, переходящий в снег и град – так началось сегодняшнее утро для жителей Волгоградской области. Некоторые родители не решились отпустить детей в школу, в растерянности и автолюбители, которые, как выяснилось, опрометчиво «переобули» машины.





Между тем, находиться на улице сейчас небезопасно. В Дзержинском районе Волгограда рухнувшее огромное дерево чудом не покалечило прохожих. В Советском районе и-за упавшего дерева было приостановлено движение трамваев.









Как сообщает ИА «Высота 102», регион оказался во власти скандинавского циклона, который захватывает европейскую часть и в конце концов добрался до Волгоградской области. Ранее синоптики предсказывали все виды осадков в регионе и даже грозу, а также усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

Неустойчивая погода в регионе с осадками продлится еще несколько дней.

Фото ИА "Высота 102", Романа Романова "Жесть Волгограда" ВК.