Общество 05.04.2021 14:21
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05.04.2021 14:21
Площадь Павших борцов в Волгограде после благоустройства сохранит формат классического открытого пространства - все останется так, как было задумано советскими градостроителями. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, такое окончательное решение приняло экспертное сообщество Волгограда в ходе обсуждения концепций обновления главной площади города и Сурского сквера. В осуждении участвовали главный архитектор Волгограда, глава города, специалисты-реставраторы, члены областного союза архитекторов и другие представители профессионального сообщества архитекторов, урбанисты-общественники.
Решено отказаться от фонтанов даже по периметру площади Павших борцов, как предлагалось ранее. Здесь предусмотрено только новое гранитное мощение и установка современных светильников. Также рассматривается вариант перемещение памятника Александру Невскому ближе к одноименному собору – так, чтобы обеспечить к нему пешую доступность для горожан. При этом точное место новой установки и положение относительно сторон света еще предстоит определить.
В окончательной версии благоустройства Сурского сквера появилась детская площадка с зоной отдыха для взрослых, пространство для арт-выставки и беседка-пергола необычной формы. Центром общественного пространства, согласно концепции, станет памятник строителям. Особое значение архитекторы придают сохранению имеющихся зеленых насаждений – дорожки будут проложены с учетом существующих посадок, также на территории вдоль проезжей части будут высажены новые деревья. Так, например, вдоль пешеходной дорожки, ведущей от центрального входа в сквер к памятнику строителям, архитекторы предложили высадить краснолистные клёны.
Также архитекторы высказали мнения о проекте обновления Аллеи Героев в границах проспекта имени Ленина и улицы Советской. Основная задача – привести в порядок требующий восстановления объект, который ни разу не реконструировался со времен строительства. При этом если центральная часть Аллеи подлежит восстановлению без каких-либо изменений, то пешеходные зоны вдоль домов, возможно, получат особое наполнение, так как уже сегодня являются востребованными художниками, музыкантами и представителями других творческих профессий, устраивающими здесь демонстрации своих произведений.
Поскольку данная территория является объектом культурного наследия, то реконструкция должна быть проведена с полным сохранением функционального назначения территории как прогулочной зоны, соединяющей Центральную набережную и мемориальную часть аллеи.
Отмечается, что после того как дизайнеры внесут все необходимые изменения, концепции поступят на широкое обсуждение волгоградцев.
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