Общество

Волгоградский облкомтранс заподозрили в аффилированности и неадекватности

Общество 04.04.2021 12:35
0
04.04.2021 12:35


Аудиторы КСП Волгоградской области выявили множественные нарушения при содержании дорог в 2019 году. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий вывод содержится в отчете ведомства за прошлый год. Так, в КСП считают, что в Волгоградской области отсутствовала  конкуренция в сфере основного комплекса работ по содержанию дорог в 2018-2019 годах. Закупка услуг производилась с нарушениями законодательства РФ о контрактной системе, а иногда, цитата, могла свидетельствовать об аффилированности подрядчиков и комитета транспорта и дорожного хозяйства. 
Кроме того, в 2019 году расходы областного бюджета посредством  госзадания ГБУ «Волгоградавтодор» превысили объем средств на выполнение того же объема работ методом  закупок работ для  госнужд на 318 миллионов рублей. Это составляет более 10% от общего объема расходов на содержание областных дорог в 2019 году. И может являться резервом повышения экономичности использования бюджетных средств, считают в КСП. 
Фактические расходы на содержание дорог регионального или межмуниципального значения в Волгоградской области в 2019 году составили 2918 миллиона рублей, что в 3,1 раза меньше нормативной потребности. Эта норма – 8920 миллионов рублей – не менялась с 2011 года. «Адекватность действующего значения норматива денежных затрат и правил расчета нормативной потребности в ассигнованиях на содержание дорог находится под сомнением», - говорится в отчете. Выводы  аудиторов КСП подтвердили и в Счетной палате, где после проверки заявили о необходимости уменьшения федеральных нормативов на содержание дорог в шести регионах. 
По результатам проверки в КСП предложили комитету транспорту и дорожного хозяйства Волгоградской области инициировать корректировку норматива денежных затрат на содержание дорог и правил расчета ассигнований бюджета. 


Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Общество
04.04.2021 15:58
Общество 04.04.2021 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2021 13:48
Общество 04.04.2021 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2021 10:41
Общество 04.04.2021 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2021 09:51
Общество 04.04.2021 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2021 19:35
Общество 03.04.2021 19:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2021 18:41
Общество 03.04.2021 18:41
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2021 15:18
Общество 03.04.2021 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2021 13:02
Общество 03.04.2021 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2021 11:03
Общество 03.04.2021 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2021 09:30
Общество 03.04.2021 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2021 09:23
Общество 03.04.2021 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2021 13:22
Общество 02.04.2021 13:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.04.2021 11:49
Общество 02.04.2021 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2021 10:42
Общество 02.04.2021 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2021 09:30
Общество 02.04.2021 09:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:58
В Волгоградской области закрыли два кабинета в довоенной школе из-за опасной трещиныСмотреть фотографии
14:23
В Волгоградской области пенсионерка неделю "терпела" коронавирус и скончалась в больницеСмотреть фотографии
13:48
Уволилась руководитель Россельхозцентра по Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:35
Волгоградский облкомтранс заподозрили в аффилированности и неадекватностиСмотреть фотографии
11:34
В Волгоградской области в онкодиспансере закрывают ковидный госпитальСмотреть фотографии
10:41
"Плаваем в мусоре": шестилетний волгоградец убрался во дворе дома за управляющую компаниюСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
«Пернатый ад»: под Волгоградом дачница не смогла засудить соседку из-за курятникаСмотреть фотографии
19:35
Первый самолет в Брянск торжественно улетел из аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
18:41
В двух районах Волгоградской области зафиксирован прирост заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
18:27
«Я тебе такое сотрясение устрою. У нас праздник»: в Волгограде нетрезвая компания избила соседаСмотреть фотографии
16:06
Тренер новый, тактика старая: волгоградский «Ротор» проиграл московскому «Локо» - 0:2Смотреть фотографии
15:18
Росстат: в Волгоградской области за два месяца умерли более 7 тысяч человекСмотреть фотографии
14:43
«Благодарю Вас за все!»: олимпийская чемпионка из Волгограда сообщила о смерти заслуженного тренера РФСмотреть фотографии
13:02
В Волжском выжигают камышовые «джунгли»Смотреть фотографии
11:03
«Добрая волшебница»: на лечение волгоградского малыша со СМА бизнесвумен перевела миллион рублейСмотреть фотографии
10:13
Скрывшегося после наезда на пешехода водителя задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградской области перевернулся мотоцикл с коляской: водитель в больницеСмотреть фотографии
09:30
В Михайловке Волгоградской области объявили конкурс на должность главыСмотреть фотографии
09:23
Снег вернется: в Волгоградской области после солнечных выходных испортится погодаСмотреть фотографии
21:24
В Волгограде при тушении горящей травы сгорели проводаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
«Сеял панику во время пандемии»: главный врач ЦРБ в Волгоградской области судится с защитником прав пациентовСмотреть фотографии
17:01
Инвесторы подали в суд на волгоградские концессии после дефолтаСмотреть фотографии
16:29
Группа мошенников сорвала большой куш на страховании урожая в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:48
"Снимал все на видео": за жестокое убийство собаки судят жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:12
Волгоградский полковник уехал на повышение в Архангельскую областьСмотреть фотографии
15:08
Совесть замучила: обокравший волгоградскую пенсионерку сантехник вернул деньги через соседейСмотреть фотографии
14:57
Было/стало: ищем отличия Волгоградской области образца 2014 и 2021 годовСмотреть фотографии
14:38
Лабораторная работа: волжские студенты познакомились с производством абразивного заводаСмотреть фотографии
13:45
Это все «Джокер»: в Волгограде задержали пьяного 20-летнего водителя без правСмотреть фотографииCмотреть видео
13:23
В Волгоградской области привили от коронавируса 106-летнюю женщинуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 