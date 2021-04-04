Волгоградский облкомтранс заподозрили в аффилированности и неадекватности

Общество 04.04.2021 12:35
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04.04.2021 12:35
Аудиторы КСП Волгоградской области выявили множественные нарушения при содержании дорог в 2019 году. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий вывод содержится в отчете ведомства за прошлый год. Так, в КСП считают, что в Волгоградской области отсутствовала конкуренция в сфере основного комплекса работ по содержанию дорог в 2018-2019 годах. Закупка услуг производилась с нарушениями законодательства РФ о контрактной системе, а иногда, цитата, могла свидетельствовать об аффилированности подрядчиков и комитета транспорта и дорожного хозяйства.
Кроме того, в 2019 году расходы областного бюджета посредством госзадания ГБУ «Волгоградавтодор» превысили объем средств на выполнение того же объема работ методом закупок работ для госнужд на 318 миллионов рублей. Это составляет более 10% от общего объема расходов на содержание областных дорог в 2019 году. И может являться резервом повышения экономичности использования бюджетных средств, считают в КСП.
Фактические расходы на содержание дорог регионального или межмуниципального значения в Волгоградской области в 2019 году составили 2918 миллиона рублей, что в 3,1 раза меньше нормативной потребности. Эта норма – 8920 миллионов рублей – не менялась с 2011 года. «Адекватность действующего значения норматива денежных затрат и правил расчета нормативной потребности в ассигнованиях на содержание дорог находится под сомнением», - говорится в отчете. Выводы аудиторов КСП подтвердили и в Счетной палате, где после проверки заявили о необходимости уменьшения федеральных нормативов на содержание дорог в шести регионах.
По результатам проверки в КСП предложили комитету транспорту и дорожного хозяйства Волгоградской области инициировать корректировку норматива денежных затрат на содержание дорог и правил расчета ассигнований бюджета.
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