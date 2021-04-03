Росстат: в Волгоградской области за два месяца умерли более 7 тысяч человек

Общество 03.04.2021 15:18
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03.04.2021 15:18
Росстат опубликовал данные о рождаемости и смертности в Волгоградской области за январь-февраль 2021 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, в начале года рождаемость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась почти на 10%. Если в январе-феврале 2021 года родились 2884 человека, то за аналогичный период прошлого года на свет появились 3233 ребенка – на 349 малышей больше. А вот смертность в регионе увеличилась. В январе-феврале этого года из жизни ушли 7003 человека. За два месяца прошлого года умерших было 5589. Рост смертности в регионе составил 25,3%.
При этом в феврале 2021 года 496 человек с диагнозом коронавирус скончались в регионе. В Росстате пояснили, что в эту цифру входят как и те, у кого был идентифицирован вирус, как и жители региона, которые скончались от осложнений и последствий ковида.
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