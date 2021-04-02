В Волжском начнут курсировать дачные автобусы





Уже в ближайшие выходные, 3 и 4 апреля, в Волжском возобновятся рейсы дачных автобусов маршрутов №№ 3, 4, 11, 15, 41, 42 и 51. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, автобус № 3 будет следовать по маршруту «Парк – о. Зеленый», № 4 – «Парк – Цветущий сад», № 11 – «32 микрорайон – п. Краснооктябрьский – СНТ «Лилия», № 15 – «Парк – дачи ДОК», № 41 – «37 микрорайон – СНТ «Взморье», № 42 – «37 микрорайон – СНТ «Цветущий сад», № 51 – «37 микрорайон – СНТ «Исток». Пока дачные автобусы будут возить пассажиров только в эти выходные. С 10 апреля они будут ездить каждый день. Кроме того, с 7 апреля начинает работу паром «Волжский – СНТ «Дачник-1». Напомним, в Волгограде дачные автобусы начнут курсировать с 10 апреля по двенадцати маршрутам.



