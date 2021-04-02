В Волжском начнут курсировать дачные автобусы

В Волгограде родственники умершего от COVID-19 водителя "скорой" судятся с больницей и чиновниками02.04.2021 11:49
В Волгограде часть здания клиники пластической хирургии продают с молотка02.04.2021 10:42
Денег и любви. О чём клиенты Сбера просят виртуальных ассистентов02.04.2021 09:23
Волгоградским пенсионерам продлили режим самоизоляции01.04.2021 20:19
Олег Савченко: «Формирование комфортной городской среды по нацпроекту выходит на новый уровень»01.04.2021 20:18
Будет полыхать: в центре Волгограда под присмотром пожарных разгорится огонь01.04.2021 20:02
Победители грантового конкурса РУСАЛа «Зелёная волна» разыграют 5 млн рублей01.04.2021 17:23
«Ей всегда не везло с врачами»: пережившая визит пьяных медиков волгоградка умерла в больнице01.04.2021 16:03
В Волгограде закрыли пекарню за нарушение антиковидных мер01.04.2021 15:53
В Волгограде заработают 12 дачных автобусных маршрутов01.04.2021 12:01
Цены на сахар и масло в Волгоградской области вышли за пределы01.04.2021 11:29
Аукцион по взысканию долгов за капремонт с волгоградцев проходит с аншлагом01.04.2021 11:07
«ЕвроХим-ВолгаКалий» поделился опытом развития территорий с участниками форума «UrbanVolgaWeekend»01.04.2021 09:46
Городской форум «UrbanVolgaWeekend», организатором которого выступило Региональное отделение Общероссийской организации «Городские реновации» при поддержке Комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области и Департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда прошел накануне...