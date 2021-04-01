



Голосование по отбору территорий Волгограда для благоустройства в 2022 году пройдет в новом формате на всероссийской онлайн-платформе с 26 апреля по 30 мая. Как сообщает ИА «Высота 102», обновление выбранных жителями общественных пространств будет проводиться по программе «Формирование комфортной городской среды».

«Формирование комфортной городской среды по нацпроекту «Жилье и городская среда» в регионе выходит на новый уровень. Аукционы на проведение работ по благоустройству 2021 года мэрия провела осенью прошлого года, - отметил председатель парламентской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко. - В результате подрядчики в течение зимы закупили необходимые материалы и подготовили технику. Они уже выходят на объекты, что позволит уложиться в отведенные сроки и качественно выполнить работы до наступления холодов. Для жителей важно не только количество благоустроенных общественных пространств, которых с каждым годом становится все больше. Важно, что люди сами выбирают, какие площадки в первую очередь нуждаются в обновлении».

В 2020 году в перечень выбранных горожанами общественных пространств вошел бульвар на улице Казахской. Первую очередь объекта реконструировали ранее, теперь же обновление ждет участок в границах улицы Новосибирской и проспекта Университетского. Работы уже начались: в конце марта подрядчик приступил к демонтажу старого асфальта в сквере у ВолГАУ. По проекту строителям предстоит замостить дорожки, сделать новое освещение, поливочный водопровод, установить камеры видеонаблюдения. В зеленой зоне уложат рулонный газон и высадят 150 молодых деревьев и кустарников. От проезжей части бульвар отделят ограждением, затем установят лавочки и урны, а напротив больницы №7 - остановочный павильон.

До конца 2021 года в Волгограде реконструируют еще пять зеленых зон, продолжится строительство парка «Долина». В городах и селах Волгоградской области благоустроят еще десятки общественных мест.