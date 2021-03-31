«MetalCup. Устойчивое развитие»: волгоградские студенты продемонстрировали свои способности





Четвертьфинал национального Чемпионата России по технологической стратегии «MetalCup. Устойчивое развитие», партнером которого выступил Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ, прошел в марте на базе Волгоградского государственного технического университета.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВгАЗА, для команд-участниц дирекцией по персоналу совместно с руководством анодного производства и отдела развития производственной системы предприятия был подготовлен кейс, направленный не только на получение дополнительных источников прибыли от эффективного управления отходом производства, но и на улучшение экологической составляющей производственных процессов.

Мероприятие проводилось в течение 3-х дней. В первый день участники – 10 команд университета получили возможность напрямую задать вопросы экспертам в онлайн-формате по образованию коксовой пыли в процессе производства анодной продукции и получить информацию о наработках отдела развития производственной системы по возможности использования коксовой пыли в качестве побочного продукта производства.

В течение суток ребята должны были подготовить свои предложения по указанной теме, которые включали в себя сферу применения коксовой пыли, товарный вид продукции, возможные рынки сбыта и окупаемость предложенного проекта.

Наиболее интересными, в том числе и с точки зрения презентации материала, стали работы команд «ГОСТbusters» и «Генератор идей».

Ребята из команды «Генератор идей» решили, что оптимальными для утилизации коксовой пыли являются технологии брикетирования и таблетирования. При этом топливные брикеты являются экономичным, калорийным, транспортабельным и удобным твердым топливом, которое не только обладает высокой теплотворностью, но и выделяет минимальное количество загрязняющих веществ при горении. По мнению молодых авторов, для реализации проекта потребуется высокотемпературный смеситель, погрузчик и платформа для упаковки. Но даже с учетом закупки необходимого оборудования окупаемость проекта - не более 5 лет, поскольку ожидаемая прибыль от реализации проекта превысит сумму в 2 млн рублей в год.

Представители команды «ГОСТbusters» рассмотрели возможность использования коксовой пыли не только в производстве топливных брикетов, но и в производстве карбидов и карбидных материалов, при этом, с учетом капитальных и текущих затрат по проекту, его окупаемость составит всего два месяца, а расчётная прибыль по году превысит 50 млн рублей.

За свои предложения ребята получили 32,5 и 38,5 баллов соответственно, заняв второе и первое места.

А сотрудники ВгАЗа Иван Касаткин, Сергей Крикунов и Кирилл Карташов, которые вошли в состав жюри конкурса, получили благодарственные письма от организаторов Чемпионата.

Напомним, традиции выявления и поддержки талантливой молодежи заложены основателем компании РУСАЛ, промышленником и меценатом Олегом Дерипаской. В настоящее время его фонд поддерживает более 400 инициатив по всей России, направленных на развитие образования и науки, сохранение духовного и культурного наследия и повышение стандартов общественного здравоохранения.

Фото с сайта http://www.vstu.ru



