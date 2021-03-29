Wink набирает обороты: количество пользователей мультимедийного сервиса от «Ростелекома» в волгоградском регионе приближается к 200 тысячам
Телеком 29.03.2021 18:03
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29.03.2021 18:03
Цифровым сервисом Wink от «Ростелекома» в Волгоградском регионе пользуются уже около 190 тыс. человек. С помощью ТВ-приставок видеоконтент смотрят 78 тыс., а с помощью онлайн-каналов – более 111 тыс., сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Мультимедийная онлайн-платформа Wink – это самый популярный сервис среди абонентов «Ростелекома». Она объединяет возможности интерактивного телевидения, онлайн-кинотеатра, библиотеки образовательных каналов и аудиокниг. Регистрация и подключение к сервису занимает несколько минут, после чего абонент получает доступ к обширным коллекциям платформы: более 60 тыс. позиций кино, сериалов и мультфильмов для детей и взрослых, более 400 телеканалов, караоке, концерты, театральные постановки, экскурсии по музеям мира, видеоуроки образовательной платформы «Ростелеком Лицей», электронные и аудиокниги интернет-библиотеки «Литрес».
«В коллекции Wink есть все, что нужно для досуга, развития и образования современного человека. При составлении контента мы всегда ориентируемся на интересы наших абонентов, предугадывая, какие из новинок завоюют большее внимание и спрос зрителей. Предлагаемые нами возможности оценены по достоинству: интерес к сервису Wink неизменно растет, развлекательный контент и обширные ресурсы для самообразования привлекают к нему новых абонентов, коллекции пополняются», – рассказал Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Воспользоваться сервисом можно через телевизионные приставки Wink, Apple TV и Android TV, SMART-телевизор со встроенным доступом в интернет, а также с помощью мобильных гаджетов, работающих на базе iOS или Android или же онлайн на официальном сайте Wink. При этом пользователь может быть подключен к любому интернет-провайдеру. С прошлого года «Ростелеком» расширил возможности сервиса – теперь им можно управлять с помощью виртуальной помощницы «Маруся», представленной в виде колонки-капсулы.
«Я смотрю спортивные передачи в онлайн-режиме. Мне важно не пропустить трансляцию и не нравится препираться с родными, когда им хочется посмотреть фильмы, мультфильмы или передачи. Теперь проблема решена: я подключил Wink, и каждый из нас может смотреть желаемый канал со своего устройства – компьютера, ноутбука или смартфона. А самая полезная для меня функция – это перемотка изображения, когда хочется повторить красивый гол», – поделился Виталий Ильясов, абонент «Ростелекома» из Волгограда.
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.
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