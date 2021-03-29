Общество

В Волгограде кондуктора автобуса наказали за конфликт с подростком-инвалидом

Общество 29.03.2021 11:04
0
29.03.2021 11:04


Кондуктор МУП «ПАТП №7»  привлечена к дисциплинарной ответственности за нарушение положений должностной инструкции об особом внимании при обслуживании особой категории пассажиров - детей и инвалидов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе уполномоченного по правам человека Волгоградской области, причиной этого стал конфликт, произошедший еще 28 января 2021 года в салоне автобуса №2. 16-летняя волгоградка направлялась на занятия в колледж.  Предъявив  социальную карту «Волна» для оплаты проезда, девушка была необоснованно уличена кондуктором в недействительности документа, подтверждающего право на льготный проезд. Как пояснили в аппарате омбудсмена, кондуктор посчитала, что справка об инвалидности недействительна, так как посмотрела только лицевую часть документа, где стояла дата выдачи соответствующего заключения. На обратной же стороне справки содержалась информация о сроке действия этого заключения. Однако кондуктор не обратила на это внимание.  Публичная грубость и угрозы со стороны кондуктора вынудили расстроившуюся несовершеннолетнюю девушку покинуть транспортное средство. За дочку заступилась ее мама, которая пожаловалась на действия сотрудника муниципального предприятия  уполномоченному по правам человека. В ходе проверки выяснилось, что предъявленная девушкой  справка об инвалидности оказалась абсолютно легитимной и у ребенка-инвалида были основания для льготного проезда. Поводом для конфликта стали невнимательность и грубость кондуктора.
По результатам проведенного служебного расследования МУП «ВПАТП № 7» семье подростка принесены официальные извинения. Об этом руководство предприятия только на днях  проинформировало уполномоченного по правам человека Волгоградской области Валерия Ростовщикова. Кондуктора также лишили части премии. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Общество
29.03.2021 11:22
Общество 29.03.2021 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2021 10:12
Общество 29.03.2021 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2021 07:58
Общество 29.03.2021 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2021 16:42
Общество 28.03.2021 16:42
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2021 16:35
Общество 28.03.2021 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2021 16:11
Общество 28.03.2021 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2021 14:59
Общество 28.03.2021 14:59
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2021 13:53
Общество 28.03.2021 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2021 13:05
Общество 28.03.2021 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2021 11:56
Общество 28.03.2021 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2021 19:41
Общество 27.03.2021 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2021 17:11
Общество 27.03.2021 17:11
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2021 16:41
Общество 27.03.2021 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2021 12:58
Общество 27.03.2021 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2021 11:20
Общество 27.03.2021 11:20
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:26
«Это был песец»: маникюрша похитила из кафе в Волгограде чужую шубуСмотреть фотографии
11:48
Буйный пациент избил женщину-охранника в приемном отделении волгоградской больницы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:22
Волгоградская область открывает сезон дорожно-строительных работСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде кондуктора автобуса наказали за конфликт с подростком-инвалидомСмотреть фотографии
10:56
Груда железа и битого стекла: под Волгоградом в лобовом ДТП чудом обошлось без жертвСмотреть фотографии
10:12
Кто сказал МАУ?: бюджетников Волжского переводят на новые экономические рельсыСмотреть фотографии
07:58
Под Волгоградом коммерсант «озолотился» на пожарном водопроводе для школыСмотреть фотографии
07:58
Ресторан в центре Волгограда оштрафовали из-за проблемы с маскамиСмотреть фотографии
22:12
Старожилы и депутаты сдают руководящие посты в поликлиниках Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:49
Отдыхали на съемной квартире: следователи разбираются со смертельной для школьника вечеринкой в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:42
«Страшно, аж жуть»: волгоградцы живут в окружении домов-призраковСмотреть фотографииCмотреть видео
16:35
Коронавирус забрал жизни пятерых пожилых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
Питьевая вода в двух селах Волгоградской области признана опаснойСмотреть фотографии
14:59
Поселковый контейнер в Волгограде освободили от покрышекСмотреть фотографии
14:28
Волгоградка родила мертвую двойню и выкинула ее на мусоркуСмотреть фотографии
13:53
Под Волгоградом «потерялась» автомобильная дорогаСмотреть фотографии
13:05
Облдума покупает печи и вафельницы для заслуженных волгоградцев на миллион рублейСмотреть фотографии
11:56
В Волгоградской области сократилось количество пенсионеровСмотреть фотографии
10:48
"Осталась одна стенка": в Волгоградской области семья лишилась дома из-за печкиСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде пьяный водитель сбил пенсионерку у подъездаСмотреть фотографии
09:37
"Снес дерево и ограждение": полицейский автомобиль врезался в многоквартирный дом в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:41
В Волгограде поселковый контейнер завалили токсичными отходамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:11
«Повалил и сел сверху»: гражданина Украины осудили в Волгоградской области за сопротивление полицейскомуСмотреть фотографии
16:41
Коронавирус «сеет» в Волгоградской области новые смертиСмотреть фотографии
15:28
"Школьное кафе" предложило администрации Волгограда продлить срок переговоров по инициативе о муниципально-частном партнерствеСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде домик на крыше элитной многоэтажки посетила ЖилинспекцияСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
В хуторе Волгоградской области из-за коровы ввели карантин по бешенствуСмотреть фотографии
11:22
Десятки бесхозных плотин нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
Cбербанк примет участие в самой массовой экологической акции на планете — «Час Земли»Смотреть фотографии
11:20
ВТБ: спрос россиян на театры вырос на 40%Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 