В Волгограде кондуктора автобуса наказали за конфликт с подростком-инвалидом

Общество 29.03.2021 11:04
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29.03.2021 11:04
Кондуктор МУП «ПАТП №7» привлечена к дисциплинарной ответственности за нарушение положений должностной инструкции об особом внимании при обслуживании особой категории пассажиров - детей и инвалидов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе уполномоченного по правам человека Волгоградской области, причиной этого стал конфликт, произошедший еще 28 января 2021 года в салоне автобуса №2. 16-летняя волгоградка направлялась на занятия в колледж. Предъявив социальную карту «Волна» для оплаты проезда, девушка была необоснованно уличена кондуктором в недействительности документа, подтверждающего право на льготный проезд. Как пояснили в аппарате омбудсмена, кондуктор посчитала, что справка об инвалидности недействительна, так как посмотрела только лицевую часть документа, где стояла дата выдачи соответствующего заключения. На обратной же стороне справки содержалась информация о сроке действия этого заключения. Однако кондуктор не обратила на это внимание. Публичная грубость и угрозы со стороны кондуктора вынудили расстроившуюся несовершеннолетнюю девушку покинуть транспортное средство. За дочку заступилась ее мама, которая пожаловалась на действия сотрудника муниципального предприятия уполномоченному по правам человека. В ходе проверки выяснилось, что предъявленная девушкой справка об инвалидности оказалась абсолютно легитимной и у ребенка-инвалида были основания для льготного проезда. Поводом для конфликта стали невнимательность и грубость кондуктора.
По результатам проведенного служебного расследования МУП «ВПАТП № 7» семье подростка принесены официальные извинения. Об этом руководство предприятия только на днях проинформировало уполномоченного по правам человека Волгоградской области Валерия Ростовщикова. Кондуктора также лишили части премии.
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